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Nusaybin'de teröristlerce kazılan tünel bulundu

- Terör örgütü PKK mensuplarınca Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine, kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel tespit edildi - Tünelin imhasına yönelik çalışmalar sürüyor

Nusaybin'de teröristlerce kazılan tünel bulundu

MARDİN (AA) - Terör örgütü PKK mensuplarınca Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine, kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan Mardin'in sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Valilik ve MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının katkılarıyla yoğun çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

"Bu çalışmalar kapsamında bugün PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Suriye bölgesinden Nusaybin ilçesine, ülkemize yönelik kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazılan ve yaklaşık 40 metre uzunluğunda halihazırda kazımı devam etmekte olan bir tünel tespit edilmiş." denilen açıklamada, tünelin imhasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.


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MardinPkkTünel
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