Nusaybin'de yöresel yemek yarışması yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği tarafından görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince, yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yarışmada, 22 kadın hünerlerini sergiledi.

Yarışmaya kayınvalidesiyle katılan Konyalı gelin Fatma Akyün, "Nusaybin Belediyesinin böyle bir organizasyon yapmasından çok onur duydum. Güzel bir Nusaybin geleceği istiyorum. Kürt ve Türk kardeşliği için buradayım. Kaynanam, Nusaybin yöresine ait şan böreği ben ise Gaziantep yöresine ait bir yemekle yarışıyorum." diye konuştu.

Kayınvalide Çiçek Akyün de "Gelinimle birlikte yarışmaya geldik ama ikimiz de ayrı ayrı yarışıyoruz. Bu yarışma için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah tüm dünyaya barış ve huzur getirsin. Ben Kürdüm ama gelinim Türk. Biz birimizden kopamayız. Yarışmayı gelinimin kazanmasını istiyorum." dedi.

- "Coğrafi koşullarla birlikte inançların değişmesi mutfağı da etkiliyor"

Yarışmada jüri üyesi olan Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir de yemeğin herkesi aynı sofra etrafında buluşturan önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Mardin 20 kilometrede bir etnisitelerin değiştiği enteresan bir coğrafya. Birçok dilden ve dinden insanın yaşadığı bu yerde coğrafi koşullarla birlikte inançların değişmesi mutfağı da etkiliyor. Mardin çok zengin bir mutfağın olduğu önemli bir yer. Nusaybin bu konuda çok başarılı. Ova mutfağını andırıyor. Herkesi bir sofra etrafında buluşturmak harika bir fikir. Dünyanın en iyi aşçıları erkekler olsa da aslında mutfağı yöneten kadınlardır. Bu sofranın Nusaybin'de kurulması çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, içli köfteyle Amude Çakır birinci, Aysel Tekin ikinci oldu. Ciğer yemeğiyle Hasibe Güneş üçüncü, Perde pilavıyla Halim Şen dördüncü ve işkembe dolmasıyla Ceylan Aslan beşinci oldu.

Fatma Akyün ile kayınvalidesi Çiçek Akyün ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın verildi.