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Nusaybinli 30 çocuk İstanbul'u geziyor

- Engelsiz Yaşam Vakfı, bölgedeki kötü günlerin etkisinden uzaklaştırmak için İstanbul'a getirdiği 30 çocuğa, turistik ve tarihi mekanları gezdiriyor

Nusaybinli 30 çocuk İstanbul'u geziyor

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ne bağlı 30 çocuğu, bölgedeki kötü günlerin etkisinden uzaklaştırmak amacıyla tarihi ve turistik mekanları gezdirmek için İstanbul'a getirdi. Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre spor, müzik ve temel eğitim konularında Mardin Nusaybin Çocuk Merkezi'nde özel eğitim verilen 30 çocuk, Sorumlu Proje Koordinatörü Şehmus Ak ile geldikleri İstanbul gezisinde, vakfın genel merkezini ziyaret etti.
8 yıldır, 6-16 yaş arasındaki 2 bin 190 Nusaybinli çocuğa, İstanbul, Bursa, Ankara ve Kapadokya gibi tarihi ve turistik mekanları gezdiren vakıf, çocukların sosyal, kültürel ve mental gelişimlerine katkıda bulunarak, bölgede yaşanan kötü günlerin etkisini unutturmayı hedefliyor.



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Engelsiz Yaşam Vakfı
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