Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Nusaybinli çocuklardan KKTC Başbakanı Özgürgün'e ziyaret

- KKTC Başbakanı Özgürgün: - "Terör mağduru çocukların önünü açmak, onları eğitimli insan olarak yetiştirmek için çalışmak çok önemli"

Nusaybinli çocuklardan KKTC Başbakanı Özgürgün'e ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinden KKTC'ye gelen çocuklar, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret etti.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörlüğünün organizasyonuyla Kıbrıs'a gelen, yaşları 7-16 arasında değişen 40 çocuk, Başbakan Özgürgün tarafından makamında kabul edildi.

Özgürgün, Nusaybinli çocukları Başbakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Terör mağduru çocukların önünü açmak, onları eğitimli insan olarak yetiştirmek için çalışmak çok önemli. Bu zaten yılın projesi olmuş. Bu proje beni hem duygulandırdı hem de motive etti." diye konuştu.

Terörün, savaşın, çocukları etkileyen olumsuzlukların ortadan kalkması temennisinde bulunan Özgürgün, tüm dünya çocuklarının mutlu olmasını diledi.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmuz Ak da Nusaybin'in terör mağduru bir ilçe olduğunu, ilçenin saldırılarda büyük hasar gördüğünü dile getirdi.

Kıbrıs'ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Ak, "Proje sayesinde 2 bini aşkın çocuğa ulaştık. Ulaşmaya devam ediyoruz. Onları belli aralıklarla Türkiye'nin farklı coğrafyalarına götürüyoruz. Kıbrıs'a da bu kapsamda geldik. Çocukları Kıbrıslı kardeşlerimizle kaynaştırmak, kardeşlik köprüsünü güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nusaybinli çocuklar, Başbakan Özgürgün'e üstünde ismi yazılı olan Galatasaray forması hediye etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KKTCKKTC Başbakanı ÖzgürgünNusaybin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5