Nusaybinli çocuklardan KKTC Başbakanı Özgürgün'e ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinden KKTC'ye gelen çocuklar, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret etti.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörlüğünün organizasyonuyla Kıbrıs'a gelen, yaşları 7-16 arasında değişen 40 çocuk, Başbakan Özgürgün tarafından makamında kabul edildi.

Özgürgün, Nusaybinli çocukları Başbakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Terör mağduru çocukların önünü açmak, onları eğitimli insan olarak yetiştirmek için çalışmak çok önemli. Bu zaten yılın projesi olmuş. Bu proje beni hem duygulandırdı hem de motive etti." diye konuştu.

Terörün, savaşın, çocukları etkileyen olumsuzlukların ortadan kalkması temennisinde bulunan Özgürgün, tüm dünya çocuklarının mutlu olmasını diledi.

Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmuz Ak da Nusaybin'in terör mağduru bir ilçe olduğunu, ilçenin saldırılarda büyük hasar gördüğünü dile getirdi.

Kıbrıs'ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Ak, "Proje sayesinde 2 bini aşkın çocuğa ulaştık. Ulaşmaya devam ediyoruz. Onları belli aralıklarla Türkiye'nin farklı coğrafyalarına götürüyoruz. Kıbrıs'a da bu kapsamda geldik. Çocukları Kıbrıslı kardeşlerimizle kaynaştırmak, kardeşlik köprüsünü güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Nusaybinli çocuklar, Başbakan Özgürgün'e üstünde ismi yazılı olan Galatasaray forması hediye etti.