NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü

NVIDIA performans ve güç kıyaslama uygulaması olan NVIDIA FrameView'ı tanıttı. Bugün bir grafik kartı, sınıfında en az 2-3 yıl boyunca mükemmel performans sağlayacağı vaadiyle satın alınıyor. Bu nedenle bu kartların test değerlerinin doğru olması, değerlerin kare hızlarını, kare zamanlarını, güç kullanımını, watt başına performansı ve daha fazlasını gösteren tüm esasları kapsaması önem taşıyor.



Bugüne kadar hiçbir araç veya uygulama bu sonuçları doğru bir şekilde sunmuyordu. Bu kapsamda NVIDIA tüm kullanıcıların ücretsiz olarak indirebileceği ve kullanabileceği, hepsi bir arada kıyaslama uygulaması olan FrameView'ı yarattı. FrameView, DirectX 9, 10, 11 ve 12, OpenGL, Vulkan ve Universal Windows Platform (UWP) uygulamaları desteği sayesinde, tüm ana API'lerden ve neredeyse tüm oyunlardan veri yakalayabiliyor.



Test esnasında performans üzerinde çok hafif bir etkiye sahip olan FrameView uygulaması, oyuna entegre olabilmesi sayesinde, kullanıcının oyun sırasında performans ve istatistikleri görmesine; izin verilmesi halinde, oyun yapımcısı için ayrıntılı ve karşılaştırmalı veri toplanmasına olanak tanıyor. Bu noktada istisnai olarak, AMD’nin GPU güç tüketimi API’si, gerçek değerler yerine yonga gücü ve kart gücü arasındaki bir değeri bildirdiğinden, kullanıcıların AMD ile iletişim kurması ve API’lerinde doğru sonuçlar vermelerini talep etmesi gerekiyor. Kısacası, oyunlarda gerçek zamanlı GPU performansının ve güç verilerinin görüntülenmesi veya toplanması istendiğinde, FrameView bunu diğer birçok araç ve yöntemden daha yüksek bir doğruluk derecesiyle sunuyor ve kıyaslamada tercih edilen uygulama oluyor.



“SUPER”ler dünyanın her yerinde!



NVIDIA’nın yeni GeForce RTX 2060 SUPER ve GeForce RTX 2070 SUPER grafik kartlarına artık dünya genelinde ulaşılabiliyor. Önceki ekran kartlarına göre oyunlarda %25 daha hızlı olan yeni GPU’lar, ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi önde gelen markalara özel sürümlerle sunuluyor. Dolayısıyla, tüm kullanıcılar bütçelerine, ihtiyaçlarına ve estetik zevklerine uygun bir SUPER GPU bulabilecekler. Yeni modeller dünya genelinde önde gelen e-ticaret ve perakende satış mağazalarından yaygın olarak temin edilebiliyor, Founders Edition versiyonu ise sadece GeForce.com üzerinden satılıyor.



“SUPER”lerin hediyesi Control ve Wolfensteın: Youngblood



NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER veya GeForce RTX 2080 SUPER tabanlı bir grafik kartı veya masaüstü PC satın alacaklara, yanında Gerçek Zamanlı Işın İzleme teknolojisini destekleyen, ödüllü Control ve Wolfenstein: Youngblood oyunlarının hediye edileceğini duyurmuştu. NVIDIA’nın bu özel promosyonu, dünya çapındaki iş ortakları kanalıyla, şimdi de RTX tabanlı tüm masaüstü bilgisayar veya laptoplar için de geçerli olacak.