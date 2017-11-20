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NYT'nin Beyaz Saray muhabirine "cinsel taciz" soruşturması

- Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, hakkında cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlatılan Beyaz Saray muhabirini görevinden uzaklaştırdı

NYT'nin Beyaz Saray muhabirine

WASHINGTON (AA) - New York Times (NYT) gazetesi, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlatılan Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'un (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Gazeteden yapılan yazılı açıklamada, Thrush'ın, taciz iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyurulurken ilgili iddiaların "çok kaygı verici olduğu" kaydedildi.

Amerikan Vox dergisine konuşan bir gazeteci, Politico adlı haber sitesine çalıştıkları dönemde Thrush'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş Amerikan medyasında ses getiren iddianın hemen ardından iki farklı kadın daha Thrush'ın kendilerine cinsel tacizde bulundukları iddiasını gündeme getirmişti.

Söz konusu iddiaları ciddiye aldıklarını ve soruşturma boyunca Thrush'ın görevinden uzaklaştırıldığını kaydeden NYT, 2016'da muhabiri kadrosuna katmış ve Beyaz Saray'da görevlendirmişti.

Uzun süredir alkol sorunu olduğu ve bu konuda destek aldığı bildirilen Thrush'ın ayrıca madde bağımlılığı programına da katıldığı ifade edilmişti.

- ABD'nin gündeminden düşmüyor

Son dönemde cinsel taciz iddiaları ülke gündeminden düşmezken, ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları Hollywood'u sarsmıştı.

Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti. Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde açıklamalarda bulunmuş, İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürmüştü.

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