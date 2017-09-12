"O odaya çerez yemek için girmedikleri aşikar"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya, olay tarihinde 143. filo komutanı olan eski binbaşı Mustafa Azimetli'nin çapraz sorgusuyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi gecesi Ankara üzerinde alçak uçuş yapan, Ankara'yı kana bulayan pilotlara talimatlar verdiği ve darbeye hazırlık toplantılarına katıldığı belirlenen sanık Azimetli, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorularını yanıtladı.

Sanıklardan Ekrem Aydoğdu ile F-16 kullanarak bombalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretleyen, polis özel harekat birimindeki hareketli helikopteri vurduğuna ilişkin telsiz konuşmaları bulunan, TBMM'yi vuran pilotlara bombanın nereye atılacağını tarif ettiği de belirlenen Azimetli, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Azimetli, kendisine gösterilen fotoğraf ve görüntülere ilişkin soruları, bunları inceledikten sonra yanıtlayacağını söyledi. Azimetli, açıkça göründüğü fotoğraf ve görüntülerden dahi kendisini teşhis etmekten kaçındı.

Görüntülerdeki sivil kişilere ilişkin sorulara "Hatırlamıyorum" yanıtını veren Azimetli, görüntülerle ilgili diğer sorular üzerine de yorum yapmayacağını belirtti. Azimetli, kendisine ait telsiz görüşmelerinin yer aldığı kayıtları da inkar etti.

- Kamera kayıtlardaki 143. filo komutanı odası

Mahkeme Başkanı Giray, Azimetli'ye, 143. Filo Komutanı odasının girişi ile koridoru gören kamera kayıtlarında genellikle sanıkların büyük çoğunluğunun komutan odasına giriş çıkış yaptıklarının görüldüğünü belirterek, "Bu odada ne var?" diye sordu.

Makam odasında, makam masası, yanında, üzerinde Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemini içeren bilgisayar bulunan küçük bir masa daha bulunduğunu anlatan Azimetli, "Makam masası önünde sehpa ve koltuklar, bir de odanın içinde, soyunma dolabı ve yatak bulunan küçük, dar dinlenme odası var. Orta sehpa üzerinde ikramlık kuruyemiş, çerez bulunur." ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine Mahkeme Başkanı Giray, sanığa, "Görüntüleri izlediysen oraya çerez yemek girmedikleri çok aşikar. Özellikle sivil gözüken şahıslar beş on kere odaya girip çıkıyor. Kimse orada yarım saat durmuyor, en uzun duran 1-2 dakika. Ellerinde kağıtla çıkanlar var, kağıda notlar alanlar var. Ben bu odada ne olduğunu soruyorum, odada yerinize kimseyi bıraktınız mı? Odanıza olan ilginin sebebinini öğrenmek istiyoruz" sorusunu yöneltti. Sanık Azimetli, "Ben zaten odada yokum, hangi maksatla kullandılar ben de bilmiyorum, ben de merak ediyorum." dedi.

Başkan Giray'ın, "Dışardan gelen herkes girmiş, o da enteresan. Bu nedenle bizim de merakımızı cezbetti, bu odada ne var diye" şeklindeki sözleri üzerine Azimetli, "Neden girdiklerini ben de bilmiyorum." şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Müşteki avukatlarının sorularını da yanıtlayan sanık Azimetli, "Filoda birçok sivil şahıs vardı dediniz, burada gördükleriniz var mı?", "Uçuşa giderken deskte kiminle temas ettiniz?" sorularına da "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Telsiz konuşmaları aktarılan sanık Azimetli, "O konuşmalar bana ait değil" savunmasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca ise Azimetli'ye sniper pod bilgisi iyi olduğu için mi uçakta arkaya oturduğunu sordu. Azimetli, pod bilgisinin iyi olmadığını, Ekrem Aydoğdu ile öyle konuştukları için arkada uçtuğunu savundu.

Darbeci olmadığı savunmasına karşın neden 23 Temmuz'a kadar polise gidip Akıncı Üssü'nde gördüklerini anlatmadığı sorulan Azimetli, "Zaten olay bitmiş, polisin gelip soruşturma yapacağı belli." dedi.

Hakkında yakalama emri çıkarıldıktan sonra neden herhangi bir adli merciye başvurmadığı sorusu üzerine de Azimetli, Hava Kuvvetlerinden arandığını ve lojmanda olduğunu söylediğini aktardı.

Bazı gazilerin avukatı Serkan Güçlü'nün örgütün talimatıyla mı her şeyi inkar ettiğini sormasına karşılık Azimetli, hiçbir örgütle bağlantısının olmadığını, savunmasının inkara dayanmadığını iddia etti.

Müşteki avukatı Fatih Ünal'ın darbe girişiminde yüzlerce vatandaşın şehit ve gazi olduğunu hatırlatarak, "Madem siz yapmadınız, peki kim yaptı? Başka bir düşman mı geldi? Biz yanlış mı gördük?" sorularına Azimetli'nin "Olabilir sayın başkanım." yanıtı izleyenlerden tepki gördü.

- "Odanızdaki kuruyemiş miydi yoksa insanı uyutan haşhaş benzeri bir madde miydi?"

Müşteki avukatı Emrullah Beytar da Azimetli'nin odasında kuruyemiş bulunduğuna yönelik sözlerini hatırlatarak, "O gece Akıncı'da canavarlaşan bir kalp, aklın bloke edildiği bir insan suretine benzeyen canavarlar var. Sizce o sizin odanızda bulunan kuruyemiş miydi, yoksa insanı uyutan haşhaş benzeri bir madde miydi?" sorusunu yöneltti. Sanık Azimetli ise soruya itiraz ettiğini belirterek cevap vermedi.

Başbakanlık avukatı İskender Minar da sanığa "FETÖ'nün tedbir, takiye, yalan, inkara dayanan örgütsel eğitimi düşünüldüğünde sizin sorulara verdiğiniz cevaplar ve ifade verme yönteminiz bu eğitimi yoğun olarak aldığınız izlenimini oluşturuyor. Böyle bir eğitim aldınız mı?" sorusunu yöneltti.

Azimetli ise "Böyle bir eğitim almadım. Kendisi uzmansa bu eğitimi almıştır." ifadesini kullandı. Bunun üzerine Minar, "Türk-İslam tarihinin en ağır, en hain darbe girişimi, ihanetinin merkezi Akıncı Üssü, yönetim merkezi de senin filo komutanlığın. Senin bireysel olarak katıldığın eylem neticesinde 7 polis şehit olmuş durumda, sen kelime oyunlarıyla savunma yapmaya kalkıyorsun. İddianamelerde de 15 Temmuz sonrasındaki süreçte de uzun uzun örgütsel analizler yapıldı. Sağduyu sahibi, vicdan sahibi, idrak sahibi herkes görüyor. Bu milletin ferdi olduğun iddiasında ciddiysen gel bu millete bir hizmet yap ve davanın aydınlanması noktasında açıklayıcı bilgiler ver." diye konuştu.

Sanık Azimetli ve avukatı bu sözlere itiraz etti.