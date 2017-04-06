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Obama İskoçya'da bağış toplama etkinliğine katılacak

ANKARA (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İskoçya'da düzenlenecek bağış toplama etkinliğine katılacağı bildirildi. The Telegraph'ın haberine göre, Obama, "Hunter Foundation" adlı yardım kuruluşunun 26 Mayıs'ta İskoçya'nın...

Obama İskoçya'da bağış toplama etkinliğine katılacak

ANKARA (AA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İskoçya'da düzenlenecek bağış toplama etkinliğine katılacağı bildirildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Obama, "Hunter Foundation" adlı yardım kuruluşunun 26 Mayıs'ta İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenleyeceği bağış yemeğine katılacak.

Yemekte iş adamlarına ve yardımseverlere hitap edecek Obama'nın katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacağı belirtildi.

Bu arada "Hunter Foundation"ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurucu Sir Tom Hunter'ın, "Chicago'nun Güney kıyısından Beyaz Saray'a destansı ve tarihi bir yolculuk oldu. Bu yolculuğu yapan kişiden, yolculuğun hikayesini dinlemek bizim için gerçek bir gurur olacaktır. Bu etkinlikte ABD'nin 44. başkanını ağırlamak çok gurur ve memnuniyet verici." sözlerine yer verildi.

Etkinlikte toplanacak paranın İskoçya'daki çocuklara yardım dernekleri ile Barack-Michelle Obama çiftinin çocuklara yardım amaçlı Obama Vakfı arasında paylaştırılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barack ObamaİskoçyaYardım Etkinliği
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