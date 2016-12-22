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Obama 'Müslümanların ülkeye girişte kayıt altına alınması' programını kaldırdı

ABD Başkanı Obama, 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdı.

Obama 'Müslümanların ülkeye girişte kayıt altına alınması' programını kaldırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Barack Obama'nın, 11 Eylül saldırılarından sonra başlayan "belli Müslüman ülkelerden gelen kişilerin kayıt altına alınması" programını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Neema Hakim tarafından yapılan açıklamada, 2011'den bu yana aktif olarak kullanılmayan Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt Sistemi (NSEERS) programının yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Hakim, açıklamasında, "Zaten köhnemiş olan bu uygulamanın hayata geçirilmesi, etkili tedbirlerin alınmasından ziyade sınırlı kaynakların boşa harcanmasına da sebep olurdu." ifadelerini kullandı.

Dünkü açıklamasında New York eyaleti Adalet Bakanı Eric Schneiderman'ın da, uygulamanın teröristleri engellemediği gibi kolluk kuvvetlerine olan güveni sarstığını ifade ettiği ve ilgili yasanın kaldırılmasını önerdiği kaydedildi.

Trump, programı canlandırabileceğini söylemişti
Öte yandan 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump, 2011'den bu yana uygulanmayan programı yeniden devreye sokabileceğini ve "terör tehdidi taşıyan belli ülkelerden gelen Müslümanların kayıt altına alınmasının gerekli olduğunu" ifade ediyordu.

Dün Florida'da basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada Trump, "Müslümanların geçici olarak ülkeye alınmaması" ve "ülkeye girişte kaydedilmesi" önerileriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak, "Bu konudaki planlarımı biliyorsunuz. Haklı olduğum ortaya çıktı." demişti.

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