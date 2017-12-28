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Obez hasta için seferber oldular

- Rize'de evde sağlık hizmeti alan Gülizar Feyizoğlu'nun rahatsızlanması üzerine hastaneye nakil işlemi AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla gerçekleştirildi

Obez hasta için seferber oldular

RİZE (AA) - Rize'de evde sağlık hizmeti alan 68 yaşındaki Gülizar Feyizoğlu'nun rahatsızlanması üzerine hastaneye nakil işlemi AFAD ve UMKE ekiplerinin yardımıyla yapıldı.

Merkeze bağlı Çaykent Beldesi Müderrisler Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Feyizoğlu'nu evde sağlık hizmetleri kapsamında ziyaret eden sağlık personelleri 120 kilo ağırlığındaki obez hastanın ayaklarında şişlik ve kızarıklık ve kalça ağrısı şikayeti üzerine, durumu Evde Sağlık Koordinasyon birimine bildirdi.

Evde sağlık ekipleri hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşayan hasta için 112 acil yardım ekiplerinden yardım istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda AFAD ve UMKE ekiplerinden kurulan 8 kişilik ekip, Feyizoğlu'nun ana yoldan 100 metre uzakta bulunan evine ulaştı. Sedye üzerinde dik ve patika yolda taşınan hasta, hazır bekletilen acil yardım ambulansına taşındı.

Gülizar Feyizoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yaptığı açıklamada, bölgenin dağlık ve engebeli bir arazi olması nedeniyle bu tarz zorluklarla zaman zaman karşılaşabildiklerini ifade ederek, "Donanımlı, güçlü ve kabiliyetli ekiplerimiz sayesinde hastalarımızı ne kadar zor şartlarda olursa olsun en kısa sürede hastanelerimize ulaştıracak güce sahibiz." dedi.

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