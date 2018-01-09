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Obezite ile genetik mutasyonun bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı

ANKARA (AA) - İngiliz bilim adamları, bir gendeki mutasyonların obezite ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı. Imperial College London'da görevli bilim insanları tarafından yapılan ve sonuçları "Nature Genetics" dergisinde yayımlanan...

Obezite ile genetik mutasyonun bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı

ANKARA (AA) - İngiliz bilim adamları, bir gendeki mutasyonların obezite ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkardı.

Imperial College London'da görevli bilim insanları tarafından yapılan ve sonuçları "Nature Genetics" dergisinde yayımlanan araştırmada, Pakistan'da obezite mağduru çocuklara odaklanıldı.

Ekibin obez çocukların yaklaşık yüzde 30'unda, öncesinde hastalık ile genetik bağlantı tespit ettiği, bu ilişkinin, akraba evliliği oranının yüksek olduğu bölgede çocuklara büyük olasılıkla ebeveynlerinden miras kalan resesif mutasyonlardan kaynaklandığını gözlemledi.

Araştırmada genom dizilimi yöntemine başvuran bilim adamları, adenylate cyclase 3 (ADCY3) geninde mutasyonlara rastladı.

ADCY3'deki mutasyonların, kodladığı proteinin fonksiyonunu düzgün yerine getirmemesine yol açtığı, bunun da iştah kontrolü, diyabet ve hatta koku duyusunda anormalliklerle sonuçlandığı belirtildi.

Araştırma ekibinden Profesör Philippe Froguel, daha önce yapılan deneylerde ADCY3 geninden mahrum bırakılan farelerin obez ve anozmi (koku duyusu eksikliği) olduğunun belirlendiğine işaret ederek çalışmanın yürütüldüğü hastalarda da anozmi ile karşılaşıldığını söyledi.

Çalışmanın, küresel bir salgın haline gelen obezite ile mücadelede olası tedavi yöntemleri geliştirilmesine yardım etmesi ümit ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GenMutasyonObezite
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