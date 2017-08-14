KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Obruk Gölü'nde çok sayıda balık telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Obruk Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlar, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gölette inceleme yapılmak üzere uzman ekip gönderildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcak hava yüzünden baraj ve göllerde bazı olumsuzlukların ortaya çıktığını söyledi.

Şahin, "Aşırı sıcaklar nedeniyle oksijen yetersizliğinden Obruk Gölü'nde balık ölümleri gerçekleşti. Müdürlüğümüze bağlı teknik personelimiz ve su ürünleri mühendisimiz gölde gerekli incelemeleri yapıyor. Göldeki kaplumbağalar ve diğer deniz hayvanlarında bir olumsuzluk görülmemiştir." diye konuştu.

Obruk köyü sakinlerinden Savaş Köksal (42), bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti.

Kıyıya vuran balıkların kokmaya başladığını anlatan Köksal, balıkların telef olması nedeniyle kaygılandıklarını ifade etti.