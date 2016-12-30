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"Obüs" ve "Fırat" yeniden denizle buluştu

- Hatay'da MKÜ Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezinde tedavileri yapılan "Obüs" ve "Fırat" isimli yeşil deniz kaplumbağaları doğal yaşam ortamına bırakıldı

HATAY (AA) - Hatay'da kafa ve boyun bölgelerinden yaralı bulunan iki yeşil deniz kaplumbağası Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezinde (DEKİYM) gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından denize salındı.

DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, yazılı açıklamasında, kafa travmalı ve boyun bölgesinde derin kesici cisim yaraları bulunan iki deniz kaplumbağasının 10 aylık tedavi sürelerinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Merkezlerinde kaplumbağaların yaralarının tedavilerinin yapıldığını ve uzun süren bir rehabilitasyonun ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak duruma geldiğini ifade eden Altuğ, "Obüs" ve "Fırat" adını verdikleri kaplumbağaların Samandağ ilçesi sahilinden denize bırakıldığını aktardı.

Aktuğ, 2010 yılında kurulan merkeze 55 yaralı kaplumbağanın getirildiğini hatırlatarak, bunlardan 20'sinin tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğal ortamlarına kavuşturulduğunu bildirdi.

Altuğ, Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla koordineli çalıştıklarını, sahile vurmuş deniz kaplumbağası görülmesi durumunda kendileriyle irtibata geçilmesini istedi.

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