Ocak 2017 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) 9. Genel Sekreteri seçilen Antonio Guterres'in, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, Avusturya'nın yeni Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ve Bulgaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in görevine başlaması ile İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs müzakereleri, ocak ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ocak ayında bazı uluslararası gündem maddeleri şöyle sıralanıyor:

1 Ocak

- BM'nin 9. Genel Sekreteri seçilen Portekizli Antonio Guterres yeni görevine başlayacak.

- Fas ve Almanya, Uluslararası Göç ve Kalkınma Uluslararası Forumu'nun başkanlığını devralacak.

- Avustralya'da dünyaca ünlü tenisçilerin katılacağı Brisbane Uluslararası Tenis Turnuvası 1-8 Ocak arasında Queensland Tennis Center'da yapılacak.

- Fransa'da düz sigara paketi uygulaması yürürlüğe girecek.

3 Ocak

- Kasımdaki seçimlerde ABD Temsilciler Meclisinin tamamının, Senatonun da üçte birinin yenilenmesinin ardından ABD Kongresi ilk oturumunu yapacak.

6 Ocak

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri öncesi New York'ta yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

- ABD Kongresi, ortak oturumda Seçici Kurulun başkan adayları için kullandığı oyları sayıp Kongre nezdinde kazananı ilan edecek.

8 Ocak

- Avustralya'da Apia Uluslararası Tenis Turnuvası, ünlü raketlerin katılımıyla 8-14 Ocak arasında Sydney Olimpik Park'ta düzenlenecek.



9 Ocak

- Kıbrıs müzakereleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9 Ocak'ta başlayıp 12 Ocak'a kadar devam edecek.

- Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesinin yasağına rağmen Sırp Cumhuriyeti Günü kutlanacak.

- İsviçre'nin Zürih kentinde FIFA ödül töreni yapılacak.

10 Ocak

- Avusturya'nın başkenti Viyana’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından düzenlenen "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu" toplanacak.

- ABD Başkanı Barack Obama, veda konuşmasını Chicago’da yapacak.

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Vatikan'ı ziyaret ederek burada Filistin Büyükelçiliği açacak.

- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 10-15 Ocak arasında Filistinli taraflar arasında toplantı yapılacak. Fetih, Hamas, İslami Cihad, Halk Cephesi, Demokratik Cephe'nin de aralarında bulunduğu taraflar Filistin Milli Konseyi hakkında istişarede bulunacak.

11 Ocak

- Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) rehberlik konseyi başkanı Muhammed Bedii ve diğer 67 sanığın askeri mahkemede yargılandığı davada karar duruşması yapılacak. Sanıklar Ariş şehrinde sivil savunma binasını basmakla suçlanıyor.

12 Ocak

- İngiltere Parlamentosunda, Yemen’deki gelişmelerin ele alınacağı bir oturum düzenlenecek.

- ABD’de Atlantik Konseyi’nde, "Suriye’de El Kaide ile savaşmak: Yeni Başkan için bir strateji" başlıklı panel düzenlenecek.

13 Ocak

- Makedonya'nın en eski karnavalı "Vevçani" düzenlenecek.

- Tunus'ta 13-16 Ocak tarihleri arasında Douz Kültür Festivali düzenlenecek.

- Fas'ta 13-15 Ocak arasında Amaziğ (Berberi) yeni yılı ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

14 Ocak

- Tunus Devrimi’nin yıl dönümü kutlamaları yapılacak.



15 Ocak

- Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek Uluslararası Ortadoğu Barış Konferansı'nda İsrail-Filistin barış süreci görüşülecek.

16 Ocak

- İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'ne katılacak.

- Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık 16-27 Ocak arasında Melbourne Park’ta yapılacak.

17 Ocak

- Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yeni AP Başkanı seçilecek.

- Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 17-20 Ocak arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak.

- İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un çağrısıyla Senatoda "Başkanlar Konferansı" adı altında ülkedeki 17 özerk yönetimin başkanlarıyla toplantı yapılacak.

19 Ocak

- Fas'ın Kazablanka kentinde katılımcıların çoğunluğunu Türk firmaların oluşturacağı Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı düzenlenecek.

20 Ocak

- ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump yemin ederek görevi Barack Obama'dan resmen devralacak.

- Donald Trump'ın resmi olarak görevine başlaması ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenecek gösteriyle protesto edilecek.

21 Ocak

- New York'ta Önce İnsan Cemiyeti tarafından düzenlenen "Kadınların Yürüyüşü" adlı bir gösteri gerçekleştirilecek. O gün gösterilerin ülke genelinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

- Donald Trump karşıtları Melbourne kent merkezinde gösteri düzenleyecek.

22 Ocak

- Fransa'da iktidardaki Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin ilk turu yapılacak. İkinci tur ise 29 Ocak'ta düzenlenecek.

- Bulgaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova göreve başlayacak.

- İran'da 22- 28 Ocak arasında Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Türk Sinema Haftası" etkinliği düzenlenecek.



23 Ocak

- Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) kış oturumu gerçekleştirilecek, oturum 27 Ocak'a kadar devam edecek.

- Fas'ta 2010 yılında gerçekleşen ve 2013 yılında hükme bağlanan "Egdim İzik" olaylarının yeniden yargılama kapsamındaki ikinci duruşması görülecek.

25 Ocak

- Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin 6. yıl dönümü nedeniyle eylemler yapılacak.

26 Ocak

- Avusturya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen görevine başlayacak.

- Avustralya Günü kutlamaları yapılacak ve bu güne karşı çıkan Avustralya’nın yerli halkı Aborjinler gösteriler düzenleyecek.



27 Ocak

- Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin not ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklayacak.



28 Ocak

- Portekiz’in başkenti Lizbon’da AB Akdeniz toplantısı yapılacak.

- Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin en önemli günü olan "Cuma öfkesi" protestolarının yıl dönümü nedeniyle eylemler düzenlenecek.

29 Ocak

- Fas'ın Marakeş kentinde bu yıl 28'incisi düzenlenecek Marakeş Uluslararası Maratonu koşulacak. Maratona farklı ülkelerden 8 bin civarında sporcunun katılması bekleniyor.

- Kazakistan'ın Almatı kentinde 28. Dünya Üniversite Kış Oyunlarının açılış töreni yapılacak.



























