Ocak 2018 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması ve Etiyopya'da yapılacak Afrika Birliği Zirvesi ocak ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Ocak ayında uluslararası gündemin bazı maddeleri şöyle:
1 Ocak
- Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkent Viyana'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya gelecek.
- Bulgaristan, AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
7 Ocak
- Ortodoks Hristiyanlar, Hz. İsa'nın doğum gününü kutlayacak.
- Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon ön görüşmeleri yapılacak.
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e üç günlük resmi ziyarette bulunacak.
8 Ocak
- İspanya Kralı 6. Felipe Fas'a resmi ziyarette bulunacak.
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.
9 Ocak
- Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), anayasaya aykırı olan RS Günü kutlanacak.
- Almanya'nın Frankfurt kentinde Avrupa Merkez Bankası Toplantısı düzenlenecek.
- Hollanda'nın Utrecht kentinde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının da katılacağı 4 gün sürecek turizm fuarı yapılacak.
10 Ocak
- Belçika'da Brüksel Otomobil Fuarı başlayacak.
- İngiltere'nin dış ticaret verileri açıklanacak.
11 Ocak
- Brüksel'de Avrupa Parlamentosu komite toplantıları yapılacak.
12 Ocak
- Hırvatistan'da Avrupa Hentbol Şampiyonası başlayacak.
- Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakanı Lilyana Pavlova, ülkede görev yapan yabancı gazetecilerle bir araya gelecek, Bulgaristan'ın 6 aylık dönem başkanlığıyla ilgili gazetecilere bilgi verecek.
13 Ocak
- Makedonya'nın en eski karnavalı "Vevçani" düzenlenecek.
14 Ocak
- Tunus Devrimi'nin yıl dönümü kutlamaları yapılacak.
15 Ocak
- Almanya'da Köln Uluslararası Mobilya Fuarı yapılacak.
- Fransa'nın Strazburg kentinde üç gün sürecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu Toplantısı yapılacak.
- Kosova Meclisi Dışişleri, Diaspora ve Stratejik Yatırımlar Komisyonu, Kosova ve Karadağ arasındaki sınırın yeniden belirlenmesine ilişkin yasa tasarısını ele alacağı toplantı düzenleyecek.
17 Ocak
- Katalonya Parlamentosu, 21 Aralık 2017'deki seçim sonrası ilk kez toplanacak.
- İspanya'da üç günlük Uluslararası Turizm Fuarı düzenlenecek.
19 Ocak
- Balkanlarda yaşayan Ortodokslar Epifani Bayramı'nı kutlayacak.
- İngiliz Parlamentosunda AB'den Çıkış Yasa Tasarısı görüşülecek.
20 Ocak
- Azerbaycan'da 20 Ocak Katliamı'nın kurbanları anılacak.
- Almanya’da Düsseldorf Uluslararası Yat Fuarı yapılacak.
- Hollanda’nın Rotterdam kentinde aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, İslam'a ve hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek.
21 Ocak
- Almanya’nın Bonn kentinde SPD kongresi yapılacak.
22 Ocak
- Belçika'da AB Dış İlişkiler Konseyi ile Avro Grubu toplantıları düzenlenecek.
- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 22-29 Ocak'ta Afrika Birliği Zirvesi yapılacak.
23 Ocak
- Belçika'da Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplantısı yapılacak.
24 Ocak
- Hollanda'nın Rotterdam kentinde "47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali (IFFR)" düzenlenecek.
25 Ocak
- Mısır'da 25 Ocak Devrimi'nin 7. yıl dönümü nedeniyle gösteriler yapılacak.
26 Ocak
- Almanya’da Yeşiller Partisinin parti kongresi yapılacak.
28 Ocak
- Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.
- 60. Grammy Müzik Ödülleri sahiplerini bulacak.
- Almanya'da Köln Uluslararası Şekerleme Fuarı düzenlenecek.
29 Ocak
- Rusya'nın Soçi kentinde yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla iki gün sürecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenlenecek.
- Belçika'da Avrupa Parlamentosu Komite Toplantıları yapılacak.
30 Ocak
- ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı dönemindeki ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak.
- İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton, İsveç ve Norveç turuna çıkacak.