Ocak ayı enflasyon rakamları

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Bundan sonra her ay enflasyon yüzde 0 bile çıksa, memurlar ve emekliler temmuz ayına kadar yüzde 0,54'lük zamla geçinmek zorunda kalacak. Fiyat gelişimlerine bakıldığında, büyük ihtimalle memur ve emeklilerin maaşları şubat ayı itibarıyla bütünüyle eriyecek ve alım gücü 2016 yılının da gerisine düşecek." ifadesini kullandı.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in yüzde 2,46 şeklinde açıkladığı ocak ayı enflasyonunun memur maaşlarına etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ocak ayı enflasyonunun yüzde 2,46 çıktığı için kamu görevlileriyle emeklilere yapılan yüzde 3'lük zammın neredeyse tamamının, memurun eline geçmeden eridiğini savunan Koncuk, buna göre memurun elinde ocak maaşından geriye yalnızca yüzde 0,54'lük bir zammın kaldığını belirtti.

Koncuk, şöyle devam etti:



"Bundan sonra her ay enflasyon yüzde 0 bile çıksa, memurlar ve emekliler temmuz ayına kadar yüzde 0,54'lük zamla geçinmek zorunda kalacaklar. Fiyat gelişimlerine bakıldığında, büyük ihtimalle memur ve emeklilerin maaşları şubat ayı itibarıyla bütünüyle eriyecek ve alım gücü 2016 yılının da gerisine düşecek."

Ocak ayı itibarıyla toplu sözleşmeyle getirilen maaş zammının, ekonomik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını ileri süren Koncuk, şunları kaydetti:

"Artık kur yükselmese dahi, geçtiğimiz yıl döviz kurundaki hareketliliğin enflasyona asıl yansımaları önümüzdeki 3 aylık sürede olacak. Bu süre zarfında çift haneli enflasyonlara yeniden dönülmesi ihtimali yüksek görünüyor. İşsizlik verileri, turizm gelirlerindeki düşüş, kapanan şirketler, düşen karlılık oranları ve piyasalardaki durgunluk ülkemizde adı henüz konmamış bir krizin işaretlerini veriyor.

Bu durumda memur ve emeklilerimizi ekonomik yönden koruyacak birtakım adımlar atılması zorunludur. Bu yönde atılacak olumlu adımların ekonomimize de hareketlilik olarak geri döneceği unutulmamalı, yapılacak çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekliliği göz ardı edilmemelidir."