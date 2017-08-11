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Odeabank'tan 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

-Odeabank, yurt dışı piyasalardan yüzde 7,625 kupon oranıyla 10 yıl vadeli 300 milyon dolar sermaye benzeri kaynak elde etti

Odeabank'tan 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı

İSTANBUL (AA) - Lübnan merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odeabank, 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihraç etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Odeabank, yurt dışı piyasalarda yüksek talep gören ilk uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik ihraç edilen 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı 1 Ağustos 2017 itibarıyla tamamlandı.

BofAML ve JP Morgan'ın görev aldığı sermaye benzeri tahvil ihracına, 70'in üzerinde uluslararası yatırımcıdan talep geldi.

İhracın vadesi 1 Ağustos 2027 olarak belirlenirken kupon oranı ise yüzde 7,625 oldu. Tahvilin vadesinin beşinci yılında, geri çağırma opsiyonu bulunuyor.

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