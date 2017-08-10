Odeabank'tan ikinci çeyrekte 57,1 milyon liralık net kar

İSTANBUL (AA) - Odeabank, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 57,1 milyon lira net kar elde etti.

Odeabank'tan yapılan açıklamaya göre banka, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Odeabank'ın 2017 yılının ikinci çeyrek döneminde net kârı 57,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk yarısında 60,3 milyon lira net kâr elde eden banka, bu rakamı bu yılın aynı döneminde 150,3 milyon liraya çıkardı. Açıklamada söz konusu net kârın bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 8,5 özkaynak getirisi (ROE) elde edildiğini gösterdiği bildirildi.

Aktifleri 2017 Haziran ayı sonu itibariyle 37,4 milyar lira, toplam kredileri 26,8 milyar lira, mevduat büyüklüğü ise 28,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşen Odeabank'ta mevduatın krediye dönüşme oranı yüzde 94,4 oldu.

Basel III kriterlerine göre Odeabank'ın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,0, çekirdek sermaye (CET1) oranı ise yüzde 13,1 seviyesinde kaydedildi.





-"Sermaye yeterlilik rasyolarını güçlendirdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, güçlü finansal performanslarını yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdüklerini bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında karlılıklarını geçen yılın aynı döneminin iki katına yükseltmeyi başardıklarını aktaran Özkaya, ayrıca sermaye yeterlilik rasyolarını da güçlendirdiklerini dile getirdi.

Özkaya, Odeabank olarak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Ba3 ve Fitch'den BB- kredi açılış notunu aldıkları ifade etti.

Kredi Garanti Fonu kapsamında 1,2 milyar liradan fazla kredi kullandırarak ikinci çeyrekte Türkiye'nin ekonomik büyümesine destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Özkaya, "Odeabank olarak, önümüzdeki dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle Türkiye ekonomisi için katma değer yaratmayı ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.