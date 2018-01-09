,İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, "Özel eğitim öğretmenlerinin farklı değerlendirmelerini ortadan kaldırarak, yaptıklarını standart hale getirmek maksadıyla başlayan proje, ÖDEB bataryasıyla uyumlu olarak uygulama kılavuzları hazırlanıp bin adet basıldı ve dağıtıldı. Değerlendirmelerin standart hale getirilmesi çok önemli. Çünkü henüz özel eğitimle ilgili program yapılamadı." dedi.

Yelkenci, Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ÖDEB Büyük Adım İstanbul Projesi'nin kapanış töreninde, eğitimin her alanının önemsediklerini vurgulayarak, özellikle özel eğitim alanının içeriğinin, hizmet ettiği kitle itibariyle çok daha önemli olduğunu belirtti.

Özel eğitim kapsamına giren insanlara hizmet etmenin mukaddes bir görev olduğunu ifade eden Yelkenci, "Engellerin çoğu bizde, azı özel eğitim kapsamına giren insanlarda. Kendimizdeki engelleri kaldırdığımızda onların engellerini de kaldırmış oluyoruz." diye konuştu.

Yelkenci, projenin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin günlük hayat becerileri, özbakım becerilerini geliştirmesi, katkıda bulunması noktasında çok önemli olduğunu dile getirerek, projenin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velilerini de işin içine çeken örnek bir proje olduğunu söyledi.

Projenin sınırlılıkları kapsamında en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışıldığını anlatan Yelkenci, şöyle devam etti:

"Gönül arzu ederdi ki İstanbul'daki bütün özel eğitim sınıflarımıza bu bataryaları gönderelim. Ancak ilk etapta 36 ilçemizdeki rehberlik araştırma merkezlerine ve her ilçemizde de bir özel eğitim sınıfına bu bataryaları göndermiş olduk. Projeyi büyütmek ve yaygınlaştırmak, artık ilçe Milli Eğitim Müdürlerinin sorumluluğunda. Özel eğitim öğretmenlerinin farklı değerlendirmelerini ortadan kaldırarak, yaptıklarını standart hale getirmek maksadıyla başlayan proje, ÖDEB bataryasıyla uyumlu olarak uygulama kılavuzları hazırlanıp bin adet basıldı ve dağıtıldı. Değerlendirmelerin standart hale getirilmesi çok önemli. Çünkü henüz özel eğitimle ilgili program yapılamadı. Elimizde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik programlarımız yok hem de özel yetenekli çocuklarımıza yönelik programlarımız da yok. Programımızın olmaması öğretmenlerimizin aynı doğrultuda her zaman aynı nitelikte hareket etmelerine engel olabiliyor."

Yelkenci, proje kapsamında 882 veliye eğitim verildiğini kaydetti.

Proje kapsamında özel eğitim öğretmenlerinin de eğitimden geçtiğini anlatan Yelkenci, "İstanbul'da en çok öğretmen açığımızın olduğu alanlara bakacak olursak, birinci sırada özel eğitim alanı geliyor, ikinci sırada da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı geliyor." dedi.

ÖDEB Büyük Adım İstanbul Proje Koordinatörü Sevgi Yücel, projenin Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer rehberlik araştırma merkezleri ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi desteğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Yücel, 36 ilçedeki rehberlik araştırma merkezlerinde tanılama için bataryalar kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu tanılamayı yapan öğretmenlerimizin kişisel özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar ortadan kaldırılmaya çalışıldı. 36 ilçede birer özel eğitim sınıfına bedensel ve tanılama bataryası kuruldu. Sınıflardaki fiziksel ortam daha iyi duruma getirilmeye çalışıldı. Öğretmenlerin çalışmasını kolaylaştırmak için kılavuzlar hazırlandı. Görsel olarak öğrencilerimizi nasıl eğittiğimizi ailelere anlatmak için videolar da hazırlandı. 52 özbakım becerisinin anlatıldığı video hazırlandı. Bu videolarda da velilerin evde eğitime devam edebilecekleri ortam hazırlandı. Veli eğitim seminerleri yapıldı." diye konuştu.

İstanbul Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nesrin Gencer, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2010'dan beri çocuklar ve gençler başlığında 82 milyon liralık 3 projeye 70 milyon lira destek verdiğini söyledi.

ÖDEB Büyük adım Projesi'nin sözleşme bütçesinin 27,7 milyon lira olduğunu dile getiren Gencer, program kapsamında 23,8 milyon lira destek verildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Yelkenci, Gencer ve Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Mukaddes Demirok'a plaket verdi.