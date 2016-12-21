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Ödemiş'te 15 Temmuz sergisi

- Belediye binasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar sergilenmeye başlandı - Belediye Başkanı Badem: - "15 Temmuz’da yaşananların unutulmaması amacıyla aziz Türk milletinin o gece vermiş olduğu mücadeleyi fotoğraflarla hizmet binamızda sergilemek istedik. Belediye gelen vatandaşlarımıza, misafirlerimize ülkemizin bölünmez bütünlüğünü fotoğrafla bir kez daha göstermek istedik"

Ödemiş'te 15 Temmuz sergisi

İZMİR (AA) - Ödemiş Belediyesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Belediye hizmet binasındaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesinin unutulmaması, vatandaşlara ve çocuklara en iyi şekilde aktarılması amacıyla, ülke genelinde yaşananların fotoğrafları belediye binasına astıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz'da benzeri görülmemiş hain bir saldırıya maruz kaldığını belirten Badem, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemize hiçbir zaman yabancı güçler hükmedemez, Türk milleti gerekirse canını vermekten hiçbir zaman kaçınmaz. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz’da yeniden gördük. 15 Temmuz’da yaşananların unutulmaması amacıyla aziz Türk milletinin o gece vermiş olduğu mücadeleyi fotoğraflarla hizmet binamızda sergilemek istedik. Belediye gelen vatandaşlarımıza, misafirlerimize ülkemizin bölünmez bütünlüğünü fotoğrafla bir kez daha göstermek istedik."

Fotoğraflar, belediyenin giriş bölümünde ve odalarda sergilenmeye başlandı.



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