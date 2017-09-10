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ODTÜ arazisinde yol yapım çalışmalarına başlandı

- ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için çalışmalar başladı

ODTÜ arazisinde yol yapım çalışmalarına başlandı

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kapsamında hafriyat kamyonları ile iş makineleri, akşam saatlerinde ODTÜ arazisine girip çıkmaya başladı.

Bölgede çevik kuvvet ekipleri, olası eylemlere karşı minibüslerde hazır bekletiliyor.

Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başlayan yol yapım çalışmaları, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4,8 kilometrelik kısmı kapsıyor.

Ankara Valiliği, 8 Eylül'de ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

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