ODTÜ şirketleşmek için düğmeye bastı

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - ODTÜ, Üretim Reform Paketi'nde yer alan ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan kanunun ardından, üniversitedeki buluşların ticarileşmesini sağlayacak bir anonim şirket (A.Ş) kurmak için düğmeye bastı.

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ODTÜ Teknokent'in 1998'de, ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisinin (TTO) ise 2007'de kurulduğunu dile getirdi.

Bu yıl yasalaşan Üretim Reform Paketi ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nun üniversiteler için bir milat niteliği taşıdığını belirten Yozgatlıgil, bu düzenlemeler kapsamında üniversitelerin de geliştirilen patentler üzerinde yüzde 100 hak sahibi olabileceklerini ve kuracakları TTO A.Ş'leri aracılığıyla ticarileşme çalışmalarını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

ODTÜ'nün bugüne kadar TTO olarak 8 lisans ve 3 devir anlaşması yaptığını ve bu anlaşmalar yoluyla 2 milyon avronun üzerinde gelir elde edildiğini aktaran Yozgatlıgil, ancak bu gelirlerin dolaylı yoldan üniversiteye aktarıldığını anlattı.



Üniversitenin TTO'su aracılığıyla şimdiye kadar 153 uluslararası patent, 72 ulusal patent başvurusu yaptıklarını ifade eden Yozgatlıgil, "Şu anda portföyümüzde ODTÜ'lü bilim insanları tarafından geliştirilmiş 100'e yakın buluş var. ODTÜ TTO, bu buluşların her birinin patentlenmesi ve ticarileşme potansiyeli üzerinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor." dedi.

Yeni düzenleme ile buluşların lisanslanması ve ticarileşmesinde üniversitelerin de hak sahibi olabileceğine işaret eden Yozgatlıgil, öğretim üyeleri ile iş birliği içerisinde TTO'ların bilimsel ürünün ticarileştirilmesi sürecini başlatacağını aktardı.

- Fayda sağlayacak buluşlar gelecek

Yozgatlıgil, ODTÜ olarak üniversitede geliştirilen bilimsel ürünlerin dünyaya pazarlama konusunda bazı girişimler yürüttüklerini ve bu konuda, San Fransisco'da bir hızlandırma merkezi ve mikro fon kurduklarını hatırlattı.

ODTÜ TTO Anonim Şirketi kurulması için hazırlık yürüttüklerini bildiren Yozgatlıgil, "ODTÜ olarak, Üretim Reform Paketi'nde yer alan ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan kanunun ardından, Türkiye'de ilkler arasında yer alacak ve üniversitedeki buluşların ticarileşmesini sağlayacak anonim şirket kurmak için çalışmalara başladık." bilgisini verdi.

Şirketin görev ve yetkilerine ilişkin çıkarılacak yönetmeliği beklediklerini aktaran Yozgatlıgil, "Kanuna göre, kurulacak anonim şirket, öğretim üyelerinin buluşlarını ulusal ve uluslararası patent başvurularını gerçekleştirecek, finansal desteği sağlayacak. Bu fikirler patentlerle korumaya alındıktan sonra bir pazar araştırması yapılacak. Buluşların sanayiye aktarılma potansiyelleri tespit edilip ulusal ve uluslararası şirketler ile görüşülecek. Buluşların şirketleşmesi için TTO'lar bu aracı görevini üstlenecek." diye konuştu.

Yozgatlıgil, "Yeni düzenleme kapsamında, kurulacak anonim şirketler ile öğretim üyelerinin artık sadece patent ya da sadece yayın için değil, toplumun hizmetine sunulacak, ürünleşecek ve fayda sağlayacak buluşlar yapmaları için gerekli kapılar açılacak." değerlendirmesinde bulundu. ​