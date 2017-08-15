ODTÜ'den geçmesi planlanan yol çalışması

ANKARA (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteden geçmesi planlanan ve Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.

Kök, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ODTÜ arazisinden geçecek tünelin yapılma yöntemiyle ilgili sıkıntı olduğunu ifade etti.

Çok sayıda tünel açma yöntemi bulunduğunu belirten Kök, aç kapa sistemiyle yapılması planlanan tünel yolun, arazinin yüzeyini tahrip edeceğini vurguladı.

Kök, şunları söyledi:

"ODTÜ arazisi, yüzde 87'si orman olan bir ekosistemdir. Aç kapa yöntemiyle yaptığımız zaman büyük bölümü 1. derece doğal sit alanı statüsünde olan bu alan geri dönüşü olmayan bir zarara uğrayacaktır. Bunun yanı sıra, burada aç kapa yöntemiyle yapılacak yol maliyeti 1 birim ise diğer teknolojiyle yaptığımız zaman maliyet 1.2 birim oluyor. ODTÜ'den geçmesi planlanan, Malazgirt Bulvarı ile Bilkent Bulvarı'nı birleştirecek 2,1 kilometrelik tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız."

- "24 hektara yakın bir orman alanı yok olacak"

Kök, ODTÜ arazisi ile Bilkent arasında mevcutta kuzey-güney yönünde bağlantı sağlayan ve halihazırda kapasitesinin çok altında kullanılan taşıt yolunun hastane bölgesiyle İncek Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla değerlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etti. Kök, İhsan Doğramacı yolunu kullanmak olanaklıyken, buna paralel ve ODTÜ arazisinden geçen yeni bir taşıt yolu açılmasının hem doğal alanların gereksiz yere tahribine hem de kamu kaynaklarının israfına yol açacağını aktardı.

Eskişehir Yolu'nun Ankara'nın omurgası olduğuna işaret eden Kök, şunları kaydetti:

"ODTÜ-Bilkent Üniversitesi sınırında öngörülen bu taşıt yolu, doğal yapıyı dikkate almamakta olup, doğal yapının tahribine ve niteliksizleşmesine yol açacaktır. Öngörülen yolun ODTÜ arazisinden geçen kısmı tescilli orman arazisine denk gelmektedir. Arazinin büyük bölümü 2. Derece Doğal Sit Alanı statüsündedir. ODTÜ arazisinden yaklaşık 4,8 km uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde geçmesi öngörülen taşıt yolu, sanat yapılarıyla 24 hektara yakın bir orman alanının yok olmasına yol açacak. Bunun yanı sıra bu yol ile ODTÜ'nün batı sınırı arasında kalan yaklaşık 94 hektarlık orman alanının ODTÜ arazisi ve orman alanı bütünlüğü ile ilişkisi koparılacak."