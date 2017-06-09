Odun dışı orman ürünlerinde hedef aşıldı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) geçen yıl için belirlediği 400 bin tonluk odun üretim hedefini aşarak, 429 bin ton üretim gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, odun dışı orman ürünleri üretim miktarı, 2002'de 31 bin ton olarak belirlenirken, bu sayı, 2010'da 131 bin tona, 2015'te ise 350 bin tona yükseldi.

Geçen yıl ise belirlenen 400 bin ton hedefi aşılarak, 429 bin ton üretim gerçekleşti. Bu üretimle ülke ekonomisine 800 milyon liralık katkı sağlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de 3 bin 649'u endemik, 11 bin 466 tabii bitki türü bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin özellikle bitki biyolojik çeşitliliği açısından yüzde 32 edemizim oranıyla dünyada önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bu bitki çeşitliliğinin ekonomik açıdan en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, "Dünyada bu alanda ekonomik anlamda çok büyük bir pasta var ve bu pastadan en büyük payı Çin alıyor. Türkiye olarak biz son yıllarda bu konuda bir çıkış yakaladık, ancak bunu yeterli görmüyoruz. Her yıl hedeflerimizi biraz daha yükselterek, pastadan almamız gereken payı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Dünyada gelişen bir sektör

Bakan Eroğlu, ormanlardaki ürün ve hizmetlerin çeşitlenerek, arttığını ve bu vesileyle birçok insana iş imkanı sunulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Ormanlardan odun dışında elde edilen ürünler bütün dünyada gelişen bir sektör haline geldi. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre, çeşitli maksatlarla kullanılan bitki sayısı 20 bin civarındadır. Bunlardan 4 bini bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Biz de Bakanlık olarak odun dışı orman ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz ve artan ihracat yoluyla hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz."

Türkiye'de orman içinde ya da kıyısında yaşamını sürdüren 7 milyon orman köylüsü bulunduğunu bildiren Eroğlu, "Bu çalışmalarımız neticesinde bu vatandaşlarımıza da yeni gelir kapıları açıyoruz. 2016 yılında üretimi yapılan 429 bin tonluk üretimden bu köylülerimize 220 milyon lira gelir aktardık." bilgisini verdi.

Eroğlu, geçen yıl sonu itibariyle toplam 1,4 milyon hektar alanda 210 farklı türe ait odun dışı orman ürününün envanter ve planlama çalışmasının yapıldığını, 2017'de de çalışmaların devam edileceğini kaydetti.











