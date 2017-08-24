Oduna dayalı orman ürünleriyle ilgili haksız rekabet kaldırıldı

ANKARA (AA) - Odun ham maddesi temin ederek oduna dayalı orman ürünü satışı yapan sanayici ve diğer alıcılar üzerinde yük olan "Ağaçlandırma ve Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu" payları sıfırlanarak, yerli ürünler ile ithal ürünler arasındaki haksız rekabet ortadan kaldırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Orman Kanunu'nun 30 ve 34'üncü maddelerine göre yapılan oduna dayalı orman ürünü satışlarında satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylerini Kalkındırma Fonu payları ayrı ayrı sıfır olarak uygulanır." hükmünün bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, bu değişiklikle çeşitliliğine göre oduna dayalı orman ürünü satışlarından alınan yüzde 1 ila 3 oranındaki fon bedellerinin kaldırıldığı vurgulandı.

- Haksız rekabet ortadan kaldırıldı

Açıklamada, oduna dayalı orman ürünü satışlarından alınan "Ağaçlandırma ve Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu" paylarının Orman Genel Müdürlüğünden odun ham maddesi alan sanayici ve diğer alıcılar üzerinde, ilave bir yük getirerek ham madde maliyetlerini artırdığı ifade edildi.

İthal edilen oduna dayalı orman ürünlerinden böyle bir fonun alınmamasının haksız rekabet oluşturduğu ve ithalatı artırdığına işaret edilen açıklamada, ormancılık, sanayi sektöründen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İhracatçı Birlikleri'nden gelen yoğun talepler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun gayretleriyle bu konudaki problemin Bakanlar Kurulunun imzasıyla ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayınlanan bu kararla yerli ürün ile ithal ürün kullananlar arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırıldığı ve yurt dışı piyasalarla rekabet edebilme gücünün artırıldığı belirtildi.