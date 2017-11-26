ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "İnşallah 2019'a, birbirimizi kırmadan, üzmeden, hesabi hareketler yapmadan, birlik ve beraberlik içinde gideceğiz. 2019 için gerekli çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Yılmadan çok çalışacağız." dedi.

Karacan, Çankaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Eskişehir merkez Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti iktidarlarında istikrarı en kılcal damarlarına kadar yaşadığını kaydetti.

"17-25 Aralık, Gezi eylemleri, MİT tırları, 15 Temmuz FETÖ kumpası" gibi değişik argümanlarla Türkiye'nin alt edilmeye çalışıldığını anlatan Karacan, "Dövizle ilgili yaşadığımız ekonomik çökertme işleriyle de Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar ama nafile. Buna fırsat vermeyeceğiz. Halkımız Cumhurbaşkanına sahip çıktı, çıkmaya da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karacan, bugün burada bir devir teslim töreni olduğuna, yeni kadroların yönetime geleceğine vurgu yaparak, "Bu, başka partilerde sandalyelerin uçuşmasıyla, birbirlerini dövmeyle, yumruklaşmayla olurken, bizde bakanı, genel başkan yardımcısı, belediye başkanları, meclis üyeleri, AK Parti'nin tüm kadrolarıyla güllük gülistanlık içinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. AK Parti için yaptığınız hizmetler hiçbir zaman unutulmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin 2019'da çok önemli bir seçime gideceğini belirten Karacan, "İnşallah 2019'a, birbirimizi kırmadan, üzmeden, hesabi hareketler yapmadan, birlik ve beraberlik içinde gideceğiz. 2019 için gerekli çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Yılmadan çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kongreye, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İl Başkanı Dündar Ünlü, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.