Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) piyano kursu öğrencilerinden 12 yaşındaki Çağan Sönmez'in Öğr. Gör. Varol Çiçek rehberliğinde hazırlamış olduğu piyano resitali 13 mayıs 2019 pazartesi günü saat 13.00 de müzik ve sahne sanatları fakultesi konser salonunda gerçekleştirilecektir.
ODUSEM'in genç yeteneğinden işitsel şölen!
Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) piyano kursu öğrencisi Çağan Sönmez, piyano resitali ile dinleyenlere unutulmaz bir müzik zevki yaşatmaya hazırlanıyor.
07 Mayıs 2019 Salı 15:40
Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) piyano kursu öğrencilerinden 12 yaşındaki Çağan Sönmez'in Öğr. Gör. Varol Çiçek rehberliğinde hazırlamış olduğu piyano resitali 13 mayıs 2019 pazartesi günü saat 13.00 de müzik ve sahne sanatları fakultesi konser salonunda gerçekleştirilecektir.