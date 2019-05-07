Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda food istanbul dünya mersin
Sosyal medya ödülü
Sosyal medya ödülü
Toyota 2018-19 WEC Dünya Şampiyonluğu’nu garantiledi
Şampiyonluğu garantiledi
Huawei P30 lite yakında Türkiye’de
Yakında Türkiye’de
Talep toplandı
Talep toplandı
DHgate ile iş birliği
DHgate ile iş birliği

ODUSEM'in genç yeteneğinden işitsel şölen!

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) piyano kursu öğrencisi Çağan Sönmez, piyano resitali ile dinleyenlere unutulmaz bir müzik zevki yaşatmaya hazırlanıyor.

ODUSEM'in genç yeteneğinden işitsel şölen!
banner17

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODUSEM) piyano kursu öğrencilerinden 12 yaşındaki Çağan Sönmez'in Öğr. Gör. Varol Çiçek rehberliğinde hazırlamış olduğu piyano resitali 13 mayıs 2019 pazartesi günü saat 13.00 de müzik ve sahne sanatları fakultesi konser salonunda gerçekleştirilecektir.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OdusemOrdu Üniversitesiçağan SönmezPiyano Resitali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5