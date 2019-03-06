OECD, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini düşürdü

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

OECD'nin "Orta Düzeyde Ekonomik Görünüm" raporu yayımlandı.

Rapora göre, küresel ekonomik büyüme tahmini 2019 için 0,2 puan düşürülerek yüzde 3,3, 2020 için de 0,1 puan azaltılarak yüzde 3,4'e çekildi.

OECD, G20 ülkelerindeki büyümeyi 2019 için yüzde 3,5, 2020 için de yüzde 3,7 olarak öngördü.

Raporda, Çin ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamanın ve dünya ticaretinin zayıflığının küresel ekonomiyi riske sokan iki faktör olduğu vurgulandı.

Raporda görüşlerine yer verilen OECD Başekonomisti Laurence Boone, küresel ekonominin giderek artan tehlikeli ters rüzgarlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Büyük ekonomik bölgelerin herhangi birinde beklenenden daha keskin bir yavaşlamanın, küresel ekonomik büyümeye engel teşkil edeceğini vurgulayan Boone, hükümetlerin riskleri azaltmak ve ekonomik durumun daha da kötüleşmesini önlemek için çok taraflı diyaloğu güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ocak ayında yayımladığı raporda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5, 2020 yılı için de yüzde 3,6’ya çekmişti.



