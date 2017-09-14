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OECD, Fransa'nın 2017 büyüme tahminini revize etti

- OECD, ülkenin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 1,7'ye çekti - Örgüt, Fransa'dan, kamu harcamalarını azaltmasını istedi

OECD, Fransa'nın 2017 büyüme tahminini revize etti

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Fransa'nın bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7 seviyesine çekti.

OECD'nin Fransa'nın ekonomik durumuna ilişkin raporu yayımlandı. OECD merkezinde yapılan raporun tanıtımına OECD Genel Sekreteri Angel Guria, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire katıldı.

Raporda, Fransa ekonomisinin büyümekte olduğu ve iş piyasasının görece de olsa canlandığı belirtilerek, ülkede üretkenliğin ve yaşam standardının yüksek olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kamu finansmanının sürdürülebilir olması, sosyal koruma düzeyinin devamı ve istihdamın artırılması için daha fazla reformun gerektiği vurgulanan raporda, OECD'nin haziran ayında 2017 yılı için yaptığı yüzde 1,3 büyüme oranının revize edilerek ülkenin yüzde 1,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, etkin sosyal güvenlik sistemi ve asgari ücret politikası nedeniyle ülkede yoksulluğun pek çok OECD ülkesinden daha düşük olduğu ancak ülkenin bazı bölgelerindeki insanların iş piyasasına girmekte zorlandıkları ve ayrımcılık yaşadıkları kaydedildi.

Düşük eğitimli pek çok kişinin iş bulmakta zorluk çektiği belirtilen raporda, eğitimdeki eşitsizliklerin sosyal hareketliliği de engellediği bildirildi.

İstihdamın ve üretimin desteklenmesi için iş yasalarının, işverenlere ve işçilere iş koşullarının ve maaşların daha esnek bir şekilde tartışılmasına olanak sağlaması gerektiği vurgulanan raporda, GSYH'nin yüzde 56,4'ünü kamu harcamalarına ayırarak OECD'nin bu alandaki en yüksek oranlı harcamasını yapan Fransa'nın, kamu harcamalarında kısıtlamaya gitmesinin önemli olduğu belirtildi.


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BüyümeEkonomiFransaKamu HarcamalarıOECD
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