OECD'de Trump etkisi

PARİS (AA) - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Danimarka, sonuç bildirgesine paralel, iklim değişikliği ve korumacı ekonomi politikaları konularını içeren başka bir metin yayımlamak zorunda kaldı.

Bakanlar Konseyi toplantısının kapanışı nedeniyle OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile basın toplantısı düzenleyen Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, "Uluslararası ticaret ve iklim değişikliği konularında üzerinde uzlaşılan hususları içeren bir başkanlık açıklaması yayımladım." dedi.

Bu açıklamanın içeriğinin gayet iyi olduğunu belirten Samuelsen, sonuç bildirgesine ek böyle bir açıklama yapılmasına neden gerek duyulduğuna ilişkin ise detay vermedi.

Gurria ise her zirvede bazı görüş ayrılıklarının yaşandığını belirterek, "Bir uzlaşının olmaması sürpriz değil." dedi.

Basın toplantısının ardından OECD toplantısına katılan ABD Ticaret Özel Temsilcisi Robert Lighthizer de bir açıklama yayımlayarak, bazen ticarette adil olmayan durumlar yaşandığına dikkati çekti, ülkesinin pozisyonunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'da ülkesinin daha önce imzaladığı ve toplam 195 ülkenin imza koyduğu Paris İklim Antlaşması'ndan çekildiklerini açıklaması pek çok ülkeden tepkiler gelmesine neden olmuştu.

Muhabir: Murat Ünlü

