“OECD'nin 2020'de dijital vergi konusunda anlaşmasını bekliyoruz”

BERLİN (AA) – Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirleri için asgari vergi seviyesi için çalıştıklarını belirterek, “Gelecek yıl yaz aylarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nünde (OECD) asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum.” dedi.

Brüksel’de Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, bakanların toplantısında dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesini masaya yatırdıklarını söyledi.

Scholz, “OECD düzeyinde hatta G7 ve G20 seviyesinde uluslararası bir anlaşma yolundayız. Gelecek yıl yaz aylarında OECD'de asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Aynı zamanda şirketlerin vergilendirilmesi konusunda da dijital ekonominin daha iyi vergilendirilmesine yol açacak bir anlaşmaya ihtiyacımız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı Scholz, en az dokuz AB ülkesinde mali işlem vergisi getirilmesine ilişkin olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilerleme beklediğini de belirtti.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, 28 Nisan’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısaca "GAFA" olarak adlandırılan Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin vergilendirilebilmesini 2020'nin sonuna kadar yasal netliğe kavuşturacaklarını belirterek, "Bundan sonra gelişmekte olan ülkeler toplayamadıkları vergileri toplamaya başlayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı üzerinde 2012 yılından bu yana çalışan OECD'den, bu yılın mart ayında yapılan açıklamada, "Ekonominin Dijitalleşmesinin Yol Açtığı Mali Zorlukların Giderilmesine Dair Anlaşma" adı altında dünyadan yaklaşık 130 ülkenin, "dijital devlerin faaliyette bulundukları ve kar ettikleri yerlerde vergilendirilmesi" prensibi üzerinde anlaştığı duyurulmuştu.

G20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından hazırlanan MAKA Eylem Planı'nın son halinin, bu yıl Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'ne sunulması bekleniyor.

Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybı önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.

Eylem planı kapsamında oluşturulacak yasal zeminle, çok uluslu şirketlerin karlarını, "vergi cennetlerine" kaydırmasının önüne geçilebileceği ve bu şirketlerin adil olarak vergi yükünü paylaşacağı belirtiliyor.

Bugün dijital ekonominin devlerinin, sadece merkez binalarının bulunduğu ülkelere vergi ödemesi toplumsal tepkilere de yol açıyor. Google ya da Facebook, İrlanda gibi vergi avantajı olan ülkelere merkez binasını kuruyor ve burada düşük vergi ödüyor. Bu firmalardan vergi alamayan hükümetlere, kamuoyunun baskısının giderek artması da dikkati çekiyor

