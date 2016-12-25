Off road ekibinden yaban hayatına destek

ERZURUM (AA) - Erzurum Macera Off Road Spor Kulübü üyeleri, ağır kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için hem doğaya yem bırakıyor hem de araçların arkalarına bağladıkları lastik üzerinde rafting yapmanın keyfini yaşıyor.

Kulüp üyeleri, yaklaşık bir saat süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Karagöbek Mahallesi kırsalında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Gruptakiler daha sonra 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları lastiklerin üzerine binerek, kar üzerinde kaymanın keyfini yaşadı.

Öte yandan ekipler, köy yollarında kalan araçların sürücülerine de yardım ederek, araçları saplandıkları yerden kurtardı.



Erzurum Macera Off Road Doğa Sporları Kulubü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip olarak hafta sonu düzenledikleri gezintide, kırsal kesimlerde kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanlarına yem bıraktıklarını söyledi.

Yaban hayatı için gerekli yemleme çalışmasını yaptıktan sonra ekiplerin kar üzerinde "lastik raftingi" yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Toptaş, şöyle konuştu:

"Çıktığımız zorlu yolculukta iki köy arasında mahsur kalan bir vatandaşın aracını kurtardık. Daha sonra yemleme yerimize gelerek yaban hayvanlarımızı yemledik. Biz bunu kış boyunca devam ettireceğiz. Bir kereliğine mahsus değil. Kış boyunca her hafta farklı yerlerde bu yemleme işimizi yapacağız. Türkiye'deki doğa sporları kulüplerine sesleniyorum, doğadaki hayvanlarımız aç ve sıkıntıda. Onları koruyup, kollayalım. Elimizden geldiği kadar onları yemleyelim. Bunları sadece bizler değil, vatandaşlarımız da yapmalı ve hayvanlarımızı korumalıyız."

Kulüp üyelerinden Selim Özdemir de "lastik raftingi"ni off road ekibi olarak kendilerinin keşfettiğini belirtti.

"Lastik raftingi"nin çok eğlenceli ve maceralı olduğunu anlatan Özdemir, "Arkadaşlarla sürekli bunu yapıyoruz. Eskiden kızaklarla yaptığımız işleri şimdi 4x4 araçların arkasına bağladığımız lastiklerle istediğimiz zaman, istediğimiz yerde kayıyoruz. Bütün herkse tavsiye ederim." diye konuştu.