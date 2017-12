Of'ta Bakan Soylu'ya destek yürüyüşü

TRABZON (AA) - Of ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri öncülüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için destek yürüyüşü yapıldı.

Memur-Sen, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Of Şoförler ve Otomobilciler Odasının yanı sıra çok sayıda dernek ve vakıf tarafından düzenlenen yürüyüş, Of Belediyesi önünden başladı.

Vatandaşların da Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüş, Atatürk Bulvarı'ndan devam ederek PTT şubesi önünde sona erdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İlçe Başkanı Yüksel Yaşar, ülke olarak milli güvenlik açısından sıkıntılı süreçlerden geçilen bu dönemde, İçişleri Bakanı, Trabzon Milletvekili hemşehrileri Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

Terörle mücadelenin kesintiye uğramadan devam etmesi adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Yaşar, "FETÖ ve diğer terör örgütlerini maşa olarak kullanan küresel güçler, ülkemize yönelik saldırılarını devam ettirmekteler. Milletçe bu saldırılara karşı her zaman dik durmalıyız. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizin bekası için elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam ediyoruz." dedi.

Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişimini, Türk milletinin canı pahasına verdiği milli mücadeleyle darmaduman ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bütün ezberler bozulmuş, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle terörle mücadelede daha etkin ve kararlı bir süreç başlamıştır. Bu görev yalnızca Sayın Bakanımız için değil, Trabzon kenti için de onur vesilesidir. Terör örgütlerine kök söktüren güvenlik güçlerimiz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile büyük özgüven ve moral bulmuştur. Bu moral ve özgüven, bütün güvenlik birimlerimizin başarılarını artırmış ve kısa sürede terörle mücadelede tarihe geçecek başarılara imza atılmıştır. İşte bu yüzden, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yönelen her türlü saldırı ve iftiralar terör örgütlerinin işine gelmektedir. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak Trabzonlular adına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yönelik her türlü iftira ve saldırıyı kınıyoruz."

İçişleri Bakanına sahip çıkmayı milli bir vazife olarak gördüklerini ifade eden Yaşar, Trabzon ve Of olarak Soylu'yu asla yalnız bırakmayacaklarını, kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Yaşar, herkesi, terörle mücadele veren Bakan Soylu'ya destek olmaya davet etti.

Yürüyüşe, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Part İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu, MHP Of İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.