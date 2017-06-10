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"Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur"

- Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve burada 1 yaşındaki oğlunu göremeyen anne, "Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur" diyerek gözyaşı döktü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba ile oğulları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akın Orhangül (31) idaresindeki 54 YY 355 plakalı otomobil, Aksaray Konya karayolu 23. kilometrede şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Ceren Orhangül (25) ve 1 yaşındaki oğlu Kadir yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan anne Orhangül, sedyeden indirildiği sırada "Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur." diyerek gözyaşı döktü.

Farklı bir ambulansla hastaneye getirilen oğluna sarılan anne, "Oğlumun kafası şişmiş, annem çok özür dilerim senden." dedi. Anne Orhangül, tedavisiyle ilgilenecek hemşirelerden oğluna iyi bakmalarını istedi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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