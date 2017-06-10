"Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur" - Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan ve burada 1 yaşındaki oğlunu göremeyen anne, "Oğlum nerede, sesi yok, oğlumu istiyorum ne olur" diyerek gözyaşı döktü

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:32