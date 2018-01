"Oğlumun son çözdüğü testleri bile atamadım" - Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de düzenlediği terör eyleminde oğlu Eren'i kaybeden Oya Eronat: - "Oğlumun odasındaki son yediği çikolataların kağıtlarını, son çözdüğü testlerin kağıtlarını bile atamadım, duruyor. Test kitapları duruyor. On yıl önce o kurşun kalemlerle işaretlenmiş kitaplara bakıyorum. Oyuncakları, romanları duruyor. Yatağına hiç dokunmadık, bayrağı üzerinde duruyor. Onun anılarıyla yaşıyoruz, anılarını yaşatıyoruz. Bizim için gitmedi. Bu gitmeyi kabul etsek, yıkım olurdu" - "Bütün şehit yakınları bulur beni. Sorunlarını anlatırlar, o sorunları çözmeye çalışırım" - "(PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan anneler) Biz bu annelerin yangınını söndürmeliyiz. Bunun mücadelesini verdim. Çocuğu dağa kaçırılan anneler, benimle temasa geçtiler. Çocuklarını geri istediklerini, kimsenin ölmesini istemediklerini söylediler" - "(BDP'li milletvekillerinin kendisine yönelik söylemleri) Ben onlara PKK'nın öldürdüğü çocukları hatırlatıyordum. Onun için beni görmek istemiyorlardı. Benden rahatsızlıklarının en büyük sebebi buydu aslında. Çünkü her gördüklerinde, kürsüye her çıktığımda, benimle her karşılaştıklarında çocuk katliamları geliyordu onların aklına. Onun için benden hiç hoşlanmadılar. Kalp kalbe karşı derler"

02 Ocak 2018 Salı 11:17