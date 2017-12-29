Oğlunun evinde yangın çıkardığını iddia etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürülürken, ev sahibi baba yangından oğlunu sorumlu tuttu.

Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi Deli Selim Sokak'ta Eyüp Koç'un evinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu arada yanan evin çatısından sıçrayan alevler nedeniyle Nazlı Örs'ün evinin çatısı da yanmaya başladı. TREDAŞ ekipleri de yangının diğer evlere sıçramasını önlemek amacıyla bu bölgedeki elektriği kesti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Koç'un evinin büyük bir bölümü zarar görürken, diğer evde de hasar oluştu.

Koç, tartıştığı oğlunun yangını çıkardığını iddia etti. Tartışma sonrası çekyatı yakan oğlunun evden uzaklaştığını ileri süren baba Koç, kışın ortasında ne yapacaklarını bilmediğini söyledi. Oğlunun madde bağımlısı olduğunu dile getiren Koç, yetkililerden yardımcı olmasını istedi.