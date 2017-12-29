Öğrenci meclisi başkanının icraatı

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'da 15. Dönem Trabzon İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan 12. sınıf öğrencisi Görkem Ulusoy, ilk çalışmasını "Kardeşlik Köprüsü" adını verdiği projeyle ihtiyaç sahibi öğrenci için gerçekleştirdi.

Akçaabat Sınav Koleji 12. sınıf öğrencisi Ulusoy, başkan olmadan önce yapmayı vadettiği "Kardeşlik Köprüsü" projesinin hayata geçebilmesi için öğretmenleri ve mecliste yer alan diğer öğrencilerle görüştü.

Trabzon Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de projeyle ilgili desteğini alan Ulusoy, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitini sağladı. Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yardım alan Ulusoy, daha sonra yardımların toplanabilmesi için hayırsever iş adamlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenleriyle gittiği Yomra ilçesindeki Oymalıtepe İlkokulu'nda temin edilen yardımları öğrencilere ulaştıran Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının daha fazla proje geliştirerek arkadaşlarına yardım etmek olduğunu söyledi.

Öğrenciler için kırtasiye malzemesi ve giysi aldıklarını belirten Ulusoy, "Yaklaşık 2 haftadır bu projeyi sürdürüyoruz. Şu anda bu ürünlerin dağıtımlarını tamamlayıp projemizi sonlandırma aşamasındayız. Çok olumlu yardımlar ve geri dönüşler aldık. Bu kampanyamızı bitirerek diğer projelere geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, projeye verilen desteklerin kendisini daha da mutlu ettiğini ve çalışma azmini artırdığını vurgulayarak "Öğrenci kardeşlerimizin geri dönüşleri çok güzel oldu. İnanılmaz derecede mutluyum. Ben de bu işi yaparken gece gündüz çalıştım. Bu yorgunluğumu da öğrenci kardeşlerimiz sayesinde atmış oluyorum." dedi.

- "Daha da çok çalışmak istiyoruz"

Yardımların dağıtıldığı bir sınıfta öğrencilerle sohbet eden ve daha çok çalışmaları halinde farklı projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Ulusoy, şöyle konuştu:

"Onların başarısını artırmak için daha da çok çalışmak istiyoruz. Bu projenin ardından milli ve manevi kültürümüzü artırmak için bu arkadaşlarımıza başta Çanakkale olmak üzere önemli yerlerimizi gezdirmeyi düşünüyoruz. Bu projemizi de başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

Ulusoy'un eğitim gördüğü okulda tarih öğretmeni olan Kağan Savar ise öğrencilerine projenin her aşamasında destek olduklarını söyledi. Ulusoy ile güzel bir yol haritası çizdiklerini anlatan Savar, şunları kaydetti:

"İnşallah diğer projeleri de güzel bir şekilde tamamlayacağız. Kardeşlik Köprüsü projesinde çok sayıda olumlu dönüş aldık. Görkem'i destekliyorlar ve yanında bulunuyorlar. İlçelerde bulunan başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber daha güzel nice projeler yapacağına eminiz."



