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Öğrenci velilerinden okul değişikliği tepkisi

- Karabük'te ortaokul öğrencilerinin başka mahalledeki okulda eğitim göreceğini öğrenen veliler duruma tepki gösterdi

Öğrenci velilerinden okul değişikliği tepkisi

KARABÜK (AA) - Karabük Esentepe Ortaokulu'nda eğitim gören 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerinin velileri, çocuklarının Ergenekon Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin bir bölümünde eğitim göreceğini öğrenince duruma tepki gösterdi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile görüşmek istedi. Köse'nin daha sonraki bir tarihte kendileriyle görüşeceği haberini alan veliler, basın açıklaması yaptı.

Öğrenci velisi Emel Dağ, yaptığı açıklamada, ortaokul öğrencilerinin lise öğrencileriyle eğitim göreceğini ve bunun sıkıntı yaratacağını savundu.

Öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal sorunlar yaşayacağına dikkati çeken Dağ, "Hiçbir güvenlikleri yok. Ulaşımı, yemek ve servis olayı yok. Üst geçidimiz bile yok. Gelip giderlerken sıkıntı olacak. Çocuklarımızın kendi okullarında okumasını istiyoruz." dedi.

Velilerden Yusuf Ünal ise "Lisede 17-18 yaşında öğrenciler var. Bizimkiler ise 10-11-12 yaşında öğrencilerdir. Bu yaş grupları aynı okulda nasıl ders görecekler? 75'inci Yıl Anadolu Lisesi önünden yol geçmektedir. Çocuklarımızın can güvenliği yoktur. Çocuklarımıza herhangi bir şey olduğunda bunun sorumluluğunu kim alacak?'' diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esentepe Ortaokulu'nda ikili eğitimden tam gün eğitime geçildiğini ve böyle bir karar alındığını belirtti.

Veliler basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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