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Öğrenci yurdunun "misafiri" doğaya bırakıldı

- Sivas'ta bir kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalanan ve "Misafir" adı verilen yavru vaşak, sağlık kontrolü sonrasında doğaya salındı

Öğrenci yurdunun

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalanan ve "Misafir" adı verilen yavru vaşak, doğaya bırakıldı.

İlçedeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Nurettin Koçak Öğrenci Yurdu'nun bahçesine giren yavru vaşak, güvenlik personelince yakalandı.

Bir süre kafeste beslenen ve "Misafir" ismi verilen vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Hafik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait araçla Esenli köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci YurduSivasVaşak
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