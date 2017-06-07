Öğrenci yurt ve pansiyonlarına A'dan Z'ye yeni standartlar

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek özel öğrenci yurdu, pansiyonu, öğrenci apartı ve öğrenci stüdyo dairesinin ruhsat alabilmesi için binaların tavan yüksekliğinden kapı, merdiven ve koridor genişliklerine, kurum personelinin uyması gereken kurallara kadar A'dan Z'ye yeni standartlar belirlendi.

Geçen yıl aralık ayında yapılan yasal değişiklikle özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bakanlık, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından özel öğrenci yurtlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönerge hazırladı. Yönergede, özel öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı ve öğrenci stüdyo dairesi açmak isteyenlerden açılış, devir, nakil, tür ve seviye değişikliklerinde hangi evrakın istenileceği ayrı ayrı düzenlendi.

Kurumların tavan yüksekliği, kapı, merdiven ve koridor genişlikleri, pencere alanları ile her bir kurum türü için istenen zorunlu ve isteğe bağlı bölümler de yönergede ilk kez yer aldı.

Yönergeye göre, özel öğrenci yurdu ve pansiyonlarının yatakhaneleri bir öğrenci için en az 12 metreküp hacim düşecek şekilde düzenlenecek, tek kişilik yatakhanelerin alanı ise en az 8 metrekare olacak. Özel öğrenci stüdyo dairelerinde bir öğrenci için istenen alan en az 20 metrekare iken öğrenci apart dairelerinde bu alan en az 8 metrekare olarak düzenlendi.

- Süit daireler

Ayrıca yükseköğrenim öğrencilerine hizmet verecek özel öğrenci yurtlarında, standart yatakhanelerin dışında, içinde yatak odası, çalışma ve oturma odası bulunan süit daireler de bulunabilecek. Yurt ve pansiyonlarda en az 20 metrekare büyüklüğünde ve içinde öğrencilerin ihtiyaçlarına ve seviyelerine uygun kitaplar, internet, bilgisayar ve yazıcının bulunduğu kütüphaneler yer alacak.

Bu kurumlarda ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemelerinin kullanılması yönerge ile yasaklandı ancak odaların içlerinde ve koridorlarda ses yalıtımı sağlayan yolluk türü malzemelerin kullanılmasına izin verildi.

- Yemek zorunlu olacak

Özel öğrenci yurtları ile ortaöğrenim öğrenci pansiyonlarında yemek hizmeti, barınma hizmeti ile birlikte zorunlu olarak verilecek. Çamaşırhane ve ütü hizmeti ise ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğrenim yurt ve pansiyonlarında zorunlu ve ücretsiz olacak.

Yönerge ile ayrıca ortaokul, imam-hatip ortaokulu ile ortaöğrenim öğrencilerine yönelik kurum dışında yapılacak faaliyetler öncesinde telefon, SMS ve e-posta yoluyla velilerin ve kurumun bağlı olduğu milli eğitim müdürlüğünün bilgilendirilmesi şartı getirildi.

Tüm kurumlarda her bir öğrenci için en az 30 litre hacminde su deposu veya tankı, öğrenci yurtları ile ortaöğretim öğrencilerinin barındığı pansiyonlarda ise ayrıca jeneratör bulunması zorunlu olacak.

Kurum binalarının bahçeli olması durumunda bahçenin duvarla çevrilmesi, giriş kapıları ve binanın tüm cephelerinin üç aylık kamera kaydını saklama özelliği bulunan görüntüleme sistemi ile izlenmesi zorunluluğu da düzenleme ile getirilen yenilikler arasında yer aldı.

Yönergede ayrıca kurum müdürü, müdür yardımcısı, yönetim memuru, rehber öğretmen, belletici, sağlık personeli, aşçı, aşçı yardımcısı ve diğer personelin görevleri de ayrı ayrı tanımlandı.

Bakanlığın yönergesi ile öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar, belirlenen standartlar çerçevesinde güvenlik, tahliye, temizlik, sağlık faaliyetleri, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve öğrencinin hak ve hukukunu koruyan bir bakış açısıyla ilk kez düzenlendi.

- Güvenlik önlemleri artırılmıştı

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile öğrencilere verilen barınma hizmetinin kalitesine yönelik ciddi değişiklikler getirilmişti.

Barınma hizmeti verecek kurum binaları için, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlara kontrol ettirilme şartının getirildiği yönetmelikte, binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmelerin kullanılamayacağı hükme bağlanmıştı.

Yangın merdivenleri ve kaçış yolları, acil çıkış kapıları, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin niteliklerinin de detaylı olarak yer aldığı düzenlemeyle tüm kurumların bina ve bahçelerinde baz istasyonları bulunması yasaklanmıştı.

Yeni özel öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı ve öğrenci stüdyo dairesi açmak için ruhsat başvurusunda bulunanlar, bakanlığın yönerge hükümlerinde belirttiği standartlara uymak zorunda olacak. Mevcut yurtlar ise yönetmelik gereği, 1 Ağustos 2019 tarihine kadar yasal hükümlerine göre, kurumlarını hazır hale getirecek. Bu hükümlere uymayanlar ya kurumlarının kapatılması müeyyidesiyle karşı karşıya kalacak ya da standartlara uygun başka bir binaya geçmek zorunda kalacak.