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Öğrenci yurt ve pansiyonlarına A'dan Z'ye yeni standartlar

Öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek özel öğrenci yurdu, pansiyonu, apartı ve stüdyo dairesinin ruhsat alabilmesi için binaların tavan yüksekliğinden kapı, merdiven ve koridor genişliklerine kadar bir dizi standart getirildi.

Öğrenci yurt ve pansiyonlarına A'dan Z'ye yeni standartlar

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek özel öğrenci yurdu, pansiyonu, öğrenci apartı ve öğrenci stüdyo dairesinin ruhsat alabilmesi için binaların tavan yüksekliğinden kapı, merdiven ve koridor genişliklerine, kurum personelinin uyması gereken kurallara kadar A'dan Z'ye yeni standartlar belirlendi.

Geçen yıl aralık ayında yapılan yasal değişiklikle özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinin ardından "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kurumların tavan yüksekliği, kapı, merdiven ve koridor genişlikleri, pencere alanları ile her bir kurum türü için istenen zorunlu ve isteğe bağlı bölümler de yönergede ilk kez yer aldı.

Yönergeye göre, özel öğrenci yurdu ve pansiyonlarının yatakhaneleri bir öğrenci için en az 12 metreküp hacim düşecek şekilde düzenlenecek, tek kişilik yatakhanelerin alanı ise en az 8 metrekare olacak. Özel öğrenci stüdyo dairelerinde bir öğrenci için istenen alan en az 20 metrekare iken öğrenci apart dairelerinde bu alan en az 8 metrekare olarak düzenlendi.

Mevcut yurtlar yönetmelik gereği 1 Ağustos 2019 tarihine kadar yasal hükümlerine göre, kurumlarını hazır hale getirmek zorunda olacak. Bu hükümlere uymayanlar kurumlarının kapatılması müeyyidesiyle karşı karşıya kalacak ya da standartlara uygun başka bir binaya geçecek.

Kurumlarda ibadethane, kütüphane ve dinlenme odaları dışında kalan bölümlerin zemininde halı ve benzeri kaplama malzemelerinin kullanılması yasaklandı.

Kurum binalarının bahçesinin duvarla çevrilmesi, giriş kapıları ve binanın tüm cephelerinin görüntüleme sistemi ile izlenmesi zorunluluğu getirildi.

Yükseköğrenim öğrencilerine hizmet verecek özel öğrenci yurtlarında, standart yatakhanelerin dışında süit daireler de bulunabilecek.

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