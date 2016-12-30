Öğrenciler atık malzemeleri oyuncağa dönüştürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin ilçesinde bir öğrencinin fikriyle, atık malzemelerin tekrar kullanıma kazandırılması için düzenlenen yarışmada, minikler atık malzemelerle sevdikleri oyuncakları tasarlayıp okullarında sergiledi.

Namık Kemal İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen sergide, öğrenciler pet şişe, karton, kapak, pipet gibi atık malzeme ve eski eşyalarla kendi oyuncaklarını tasarladı. Öğrencilerin birbirinden farklı oyuncakları, sergiye katılanların beğenisini kazandı.

Sergiyi gezen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri tebrik etti.

Güven, yaptığı açıklamada, atık malzemelerden oyuncak yapma projesinin kendilerini sevindirdiğini ve umutlandırdığını söyledi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Güven, "Günümüzde dünya hızla kirleniyor. Ne yazık ki çoğumuz bu dünyayı kendi malımız gibi kullanıyoruz. Çevre konusunda, doğanın korunması konusunda çok duyarlı değiliz. Benim tüm ümidim çocuklarımız. Öğrencilerimizin bu konuya dikkat çekmesi ve ortaya çıkan ürünler, oyuncaklar ümit verici. Bütün öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki düşünüyorsunuz." diye konuştu.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan, çevreye, doğaya ve yaşadığı ortama duyarlı bir nesil yetiştiğini belirterek, atıkları oyuncaklara dönüştüren öğrencilere teşekkür etti.

- "Amacımıza ulaştık"

Okulda, atık malzemelerden oyuncak yapma yarışması yapılması düşüncesini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşan 4. sınıf öğrencisi İkra Doruk da okuduğu bir hikaye kitabından etkilendiğini, gerçekleştirilen yarışmaya 90 kişinin katıldığını söyledi.

Yarışmanın amacının atık malzemelerinin tekrar kullanıma kazandırılması ve çevre kirliğinin önüne geçmek olduğunu dile getiren Doruk, "Atık malzemelerden oyuncak yapma fikrini arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle paylaştığımda herkes çok beğendi. Yarışmanın amacı hediye almak veya vermek değildi. Amacım, arkadaşlarımızla eğlenceli vakit geçirmek ve atık malzemelerle bir şeylerin tasarlanabileceğini göstermekti. Bizler amacımıza ulaştık. Ortaya çok değişik oyuncaklar çıktı. Yarışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.