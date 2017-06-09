Öğrenciler de ailelerine

KONYA (AA) - Konya'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle özel bir okulda karnelerini alan öğrenciler, ailelerine "veli karnesi" sürprizi yaptı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bu yıl eğitime başlayan kolejde, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne heyecanı yaşadı.

Öğretmenlerinin elinden karnesini alan öğrenciler, okul rehberlik servisince hazırlanan "veli karnesi"yle de anne-babalarına sürpriz yaptı.

Yıllar sonra çocuklarının elinden karne alan veliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Evlatlarınınkinden önce kendi karnelerini inceleyen bazı veliler, aldıkları notlara şaşırdı.

Ailelerin eğitime desteği, sosyal yaşamda katkısı ve iletişim becerisinin değerlendirildiği karnede velilere yönelik, "Bu karneyi inceledikten sonra kendinizin ve çocuğunuzun karnesini değerlendirin. Bakalım hanginiz daha başarılı." ifadesine yer verildi.

- Velilerde karne heyecanı

Okulun birinci sınıf öğrencisi Yağmur'un babası Bilal Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün iki farklı heyecanı bir arada yaşadığını söyledi.

Yağmur'un karnesinden önce kendi karnesini incelediğini anlatan Karadağ, şöyle devam etti:

"Kızımızın verdiği notları annesiyle değerlendireceğiz. Sınıfta kalmak sürpriz oldu. Karnemiz bozuk. Notlara bakınca, 'annem-babam her istediğimi yapar'a 'hayır' demiş. 'Her istediğimi alır'a, 'annem sinirlendiğinde terlik atar'a 'hayır' demiş. 'Anne-babam bana sürpriz yapar'dan da 'hayır' almışız. 'Hayır' çok olduğu için kalmışız. 'Büyüklerimle istediğim gibi konuşmama izin verir'e de 'hayır' demiş. Karnemde 'Anne-babam yatarken masal anlatır' da 'hayır'. Sınıfta kalmışız, artık seneye daha çok çalışacağız. Nasıl düzelteceğiz bu kırıkları bilemiyorum."

- Üçüzlerin karne heyecanı

Üçüz kız babası Sami Bediz ise ilkokul birinci sınıfı başarıyla tamamlayan Bengisu, Tuana ve Yağmur'un karne mutluluğu yaşadığını dile getirdi.

Veli karnesinin kendilerine sürpriz olduğunu aktaran Bediz, "Bizim karnemiz iyi. Hepsi doğru cevap vermiş. Biz de başarılı bir eğitim yılı geçirmeye çalıştık. Üçüz velisi olmanın verdiği avantajla üç karne aldık. Kat kat mutluluk ve heyecan var." diye konuştu.

- "Sınıfta kalan velilerimiz var"

Okulun müdürü Danyal Süzgün de velilerin, çocuklarının davranış ve eğitimine katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrencilerle birlikte veliler de karne aldı. Öğretmen ve idarecilere de karne verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Notları öğrenciler verdi. Velilerimizin davranışlarını gözden geçirerek, daha iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Sınıfta kalan velilerimiz var." ifadelerini kullandı.