Öğrenciler geleneksel enstrümanlar ve müzikleri tanıdı

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere, "Geçmişten Geleceğe Müzik Yolculuğu Festivali Projesi" ile dünyanın çeşitli bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanlar ve müzikleri tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Gençlere Destek Programınca desteklenen, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Günay Eser'in hazırladığı proje kapsamında, Fethiye'deki Nif Ortaokulu öğrencilerine, kopuz, tulum, zurna ve hegit gibi enstrümanlar tanıtıldı ve yerel sanatçılar, enstrümanlarla öğrencilere mini bir konser verdi.

Proje Koordinatörü Aytaç Gökdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullardaki programlarda Karadeniz, Yunan, İran ve Yörük müziğinden örnekleri anlattıklarını söyledi. Gökdağ, öğrencilerin, üstatların ve enstrümanların hikayelerini ilgiyle dinlediğini ifade etti.

Üç telli bağlama ve dört telli cura sanatçısı olan ve etkinliğe katılan Osman Kırca, çocuklara örnek olmak istediğini söyleyerek, "Bizden sonraki nesiller de bu çalgıları öğrensin istiyorum." diye konuştu.

Proje kapsamında sanatçılar yarın engelli öğrencilerle bir araya gelecek, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde konser düzenlenecek.



