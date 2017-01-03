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Öğrenciler, Halepliler için harçlıklarıyla un aldı

- Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere harçlıklarından biriktirerek aldıkları 20 çuval unu, bölgeye gönderilmek üzere Kastamonu İnsani Yardım Hareketi yetkililerine teslim etti

Öğrenciler, Halepliler için harçlıklarıyla un aldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere, harçlıklarından biriktirerek 20 çuval un aldı.

Öğrenciler, Halep'e gönderilmek üzere aldıkları unu Kastamonu İnsani Yardım Hareketi yetkililerine teslim etti.

Kastamonu İnsani Yardım Hareketi Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Yapılan yardımların Halep'te yaşanan dramın yanı sıra dünyadaki adaletsizliğin ve zulmün ortadan kaldırılması adına bir adım olduğunu vurgulayan Dağdelenoğlu, "Biz sizin verdiğiniz tutarın ne olduğuna bakmaksızın, ifade ettiği anlama bakıyoruz. Dünya değişecek. Dünyayı nasıl daha önce değiştirmişsek yeniden değiştirecek olanlar da bizleriz." diye konuştu.

Öğrenciler de Halep'te zulüm gören ve yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım etmenin görevleri olduğunu vurguladı.

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