Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Öğrenciler Haleplilere yardım için kermes düzenledi

ANKARA (AA) - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik...

Öğrenciler Haleplilere yardım için kermes düzenledi

ANKARA (AA) - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ile Türk Kızılayı tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik yerleşkesinde "Tut Kardeşinin Elini" sloganıyla yapılan ve gelirinin Haleplilere gönderileceği kermese, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kermesten elde edilecek gelirden Halep’te mağdur olan Müslüman kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgedeki bütün mülteciler istifade edecek. Bu projenin, toplumun diğer kesimlerine de örnek olmasını ümit ediyorum." dedi.

Üniversitenin bütün yerleşkelerinde kermesler düzenleneceğini kaydeden Doğan, kampanyanın toplumsal farkındalık oluşturacağını belirtti.

- Kendi hazırladıkları yiyecekleri sattılar

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri kermeste, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sattı.

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Harun Celal Arslan, "Halepli kardeşlerimizin zor dönemler geçirdiği bugünlerde onların ellerini tutmak için öğrenci kulüpleri olarak ortaklaşa bir etkinlik düzenledik. Kermeslerden kazanılacak geliri oradaki kardeşlerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Hukuk Fakültesi öğrenci Kevser Çalışkan da "Türkiye’de bizim tanıdığımız çok fazla Halepli aile ve çocuklar var. Onların orada yaşadıklarını fotoğraf ve videolarda gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz. Biz elimizden geldiğince kermesler ve yardım kampanyaları düzenleyeceğiz." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Halep'e YardımöğrencilerYıldırım Beyazıt Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.