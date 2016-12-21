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Öğrenciler harçlık ve oyuncaklarını Halep'e bağışladı

- Sandıklı Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneğince "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasında ilçede eğitim gören öğrenciler, harçlık ve oyuncaklarını Halp'e bağışladı

Öğrenciler harçlık ve oyuncaklarını Halep'e bağışladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediyesi ve Hayrat İnsani Yardım Derneğince başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasında ilçede eğitim gören öğrenciler, harçlık ve oyuncaklarını Halp'teki çocuklar için bağışladı.

İlçedeki Atatürk ve Miralay Reşatbey İlköğretim Okulu öğrencileri Sandıklı Belediye Meydanı'nda kurulan bağış toplama merkezine öğretmenleri nezaretinde gelerek Halep'teki kardeşleri için yardımda bulundu.

Öğrencilerin bu duyarlılığı karşısında Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri tarafından öğrencilere balon hediye edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan olaylarla ilgili bir yardım kampanyası başlattıklarını, tüm Sandıklı halkının bu konuya hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Çöl, "Osmanlı'da ll. Mahmut döneminde devletin dış borçlarının ödenmesi noktasında hassasiyetini gösteren Sandıklı, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Hava Kurumuna iki uçak alarak destek olan Sandıklı, geçtiğimiz yıl Bayır Bucak Türkmenlerine bu yıl da Halep’teki kardeşlerimize gıda ve giysi yardımı yapmaktadır. Sandıklının bu hassasiyetinden dolayı tüm hemşehrilerime canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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