Öğrenciler köylüler için sağlığın resmini yaptı

KIRIKKALE (AA) - AHMET KAVAKLI - Kırıkkale'de lise öğrencileri, bulaşıcı hastalıklar, obezite, anne ve çocuk sağlığı, tansiyon, şeker hastalığı, kenelerden korunma yolları ve toplumda sıklıkla görülen sağlık sorunları hakkında çizdikleri resimlerle köylüleri bilinçlendirdi.

Sulakyurt ilçesindeki Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hemşirelik ve acil tıp teknisyenliği bölümü öğrencileri, ilçeye bağlı Güzelyurt köyünde resim sergisi açtı.

Öğrencilerin köy meydanında açtığı sergide, bulaşıcı hastalıklar, obezite, anne ve çocuk sağlığı, tansiyon, şeker hastalığı, kenelerden korunma yolları ve toplumda sıklıkla görülen daha birçok hastalıkla ilgili resimler yer aldı.

Serginin sonunda köy halkına ve ilkokul öğrencilerine Sağlık Bakanlığına ait broşürler dağıtıldı.



Okulun Müdürü Ali Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla sağlık konularında bilgilendirici resim sergisi açtıklarını söyledi. Köydeki kadınların, büyük küçük herkesin sergiye ilgi gösterdiğini belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz toplumda sıklıkla karşılaşılan, kişisel hijyen, beslenme, anne sağlığı, bebek bakımı, diş sağlığı, kenelerden korunma yolları, bulaşıcı hastalıklar, kanser ve diğer sağlık konularında bir farkındalık oluşturmak amacıyla köylülerimize resim sergisi düzenledik. Öğrencilerimizin özenle yapmış oldukları resimlerin yer aldığı sergimiz, köy halkı tarafından oldukça ilgi çekti. Köy halkı evlerinde ve tarlalarında işlerini bırakarak sergimizi ziyaret edip bilgi sahibi oldu. Öğrencilerimiz ayrıca sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımıza sağlıklı bir birey ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilme kuralları ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı."

- Köy halkı yoğun ilgi gösterdi

Türkmen, eserlerin hazırlanması için öğrencilerin 20 gün süren yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Öğrencilerin sergiyi gezenlerin tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptığını, ilkokul öğrencilerine de diş fırçalama konularında bilgilendirici eğitimler verdiğini anlatan Türkmen, bu etkinlik sayesinde köylerde yaşayanlarda bir bilinç oluşturmanın yanı sıra öğrencilerin de mesleki beceri kazanmalarına zemin hazırlandığını dile getirdi.

Serginin koordinatör öğretmeni Fikriye Çiçek de öğrencilerin özveriyle hazırladığı rengarenk çizim ve resimlerden oluşan sergi sayesinde birçok sağlık sorununun tanıtımıyla ilgili önemli bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

Köylerinde ilk defa bir sergi düzenlendiğini gören vatandaşlar, resimlerin yer aldığı tabloları ilgiyle izleyerek memnuniyetlerini kaydetti.