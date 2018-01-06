Öğrenciler Kudüs için pedal çevirdi

AYDIN (AA) - Aydın'da, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve İsrail'in uyguladığı şiddeti protesto etmek için bir araya gelen ortaokul öğrencileri pedal çevirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını ve İsrail'in uyguladığı şiddeti protesto edip Filistin halkına destek olmak için "Pedallar Kudüs için dönüyor, Fevzi El-Cuneydi ve Muhammet et Tavil özgür kalacak" adıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Zulüm bitsin çocuklar gülsün" şeklinde sloganlar attı. Bisikletlerinin önlerine Kudüs'te yaşanan olayları anlatan fotoğraflar asan 300 öğrenci, Yenipazar kavşağına kadar yaklaşık 13 kilometre pedal çevirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse, gazetecilere, Kudüs'te çocuklara yönelik şiddete dikkat çekmek istediklerini söyledi.

"Çocuklar ölmesin istiyoruz." diyen Karaköse, "Bunun için de çocuklarımız bugün bisikletleriyle pedallarını son güçle çevirecekler. Bu sesi tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Gazipaşa Ortaokulu öğrencisi Yusuf Oğuzhan Özdemir de Kudüs'te yaşanan olaylara dikkati çekmek için pedal çevireceğini dile getirdi.

Batuhan Gökdaş ise Fevzi El-Cuneydi ve Muhammet et Tavil'in yalnız olmadığını ifade etti. Gökdaş, "Kudüs, Filistin yalnız değildir. Bütün dünya şunu bilsin ki, biz İslam gençliği zamanın Selahaddin'i, Yavuz'u ve Abdülhamid'i olmaya söz verdik. Kudüs'ü ve Filistin'i özgür kılmaya ant içtik." şeklinde konuştu.