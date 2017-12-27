Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy için yürüdü

İSTANBUL (AA) - İlk okul, orta okul ve lise öğrencileri, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı dolayısıyla yürüyüş yaptı.

İstanbul'dan 15 okulun katıldığı yürüyüş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sözlük Özgürlüktür" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, Ersoy'un şiirlerini ve İstiklal Marşı'nın söyleyerek devam ettirdiği, Beyazıt Camisi önünde başlayan yürüyüş Süleymaniye Camisi'nde sona erdi.



Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan proje koordinatörü Asım Gültekin, 300 öğretmenin öğrencilerle birlikte her hafta "Safahat" üzerine ders işlediklerini söyledi.

Gültekin, derslerde öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı beyitleri ezberlediklerini belirterek, şunları anlattı:

"27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü. Bugün ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, müzakerelerimiz sonucu Ersoy'un tam da naaşının Beyazıt Camisi'nden kaçırılırcasına namazının kılınması söz konusuydu. Fakat o gün üniversite öğrencileri o cenazenin Mehmet Akif'e ait olduğunu anlayınca ona sahip çıkarak namazını kılıyorlar. Biz de öğrencilerle Akif'e sahip çıktığımızı ifade niyetiyle 'Beyazıt Camisi'nde buluşalım' dedik."

Ersoy'un "Süleymaniye Kürsüsünde" adlı kitabından yola çıkarak yürüyüşün Süleymaniye Camisi'nde sona ermesini istediklerine işaret eden Gültekin, "Bizde Mehmet Akif'i anmak bugünle bitmeyecek. Her hafta biz Safahat'tan, Haziran'a kadar okumalar yapmaya devam edeceğiz. Bizim temel mantığımız aslında eserlerle buluşmak. Yani sadece 'seviyoruz' edebiyatı yapmayalım. Hakikaten okuyalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan da yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı.